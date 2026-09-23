Kelemen: Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, anunţă că ”în niciun caz” programul de guvernare propus de Guvernul Siegfried Mureşan nu va prevedea creşterea TVA şi nici a altor taxe. ”Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale”, arată el.

„De crescut, în niciun caz! Noi am spus că, dacă condiţiile economice ne permit, trebuie să mergem spre scădere, dar asta nu poţi să spui astăzi că se face mâine-poimâine, evoluţia economică ne va da un indiciu”, a afirmat Kelemen Hunor, marţi seară, la Euronews România, referindu-se la prevederile din programul de guvernare propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan în ceea ce priveşte TVA.

Liderul formaţiunii maghiare a spus că programul de guvernare va propune chiar eliminarea unor taxe parafiscale.

„Ideea de creştere este exclusă nu numai la TVA, la toate taxele şi impozitele. Chiar există o idee, eliminarea taxelor parafiscale. Eu am spus că mai puţin din zona culturală, fiindcă pentru asociaţiile de creatori trebuie să păstrezi acea finanţare care vine din timbrul cultural, timbrul literar, muzical, arhitectural şamd. Chiar vrem să reducem taxele parafiscale, nu doreşte nimeni să crească taxele. Taxarea muncii trebuie redusă, e o altă idee pe care o veţi regăsi în program”, a explicat Kelemen Hunor.