Prețul mediu al motorinei în UE a atins un maxim istoric

Prețul mediu al motorinei la pompă în Uniunea Europeană (UE) a atins un nou nivel record de 2,23 euro pe litru, față de 2,16 euro în urmă cu o săptămână, arată o analiză realizată de AFP, pe baza datelor naționale publicate joi de Comisia Europeană.

Conform acestor date săptămânale, disponibile din 2005, recent au fost stabilite noi recorduri cu privire la prețul motorinei la pompă în 19 țări UE, inclusiv Germania, Franța și Italia, din cauza șocurilor energetice care au legătură cu războaiele din Orientul Mijlociu și Ucraina.

Printre țările unde au fost stabilite noi recorduri, Danemarca și Finlanda au cele mai mari prețuri pentru consumatori, la 2,56 euro pe litru de motorină, devansând Germania (2,46 euro), Belgia și Franța (în jur de 2,40 euro) și Italia (în jur de 2,30 euro).

Aceste prețuri includ accizele, care variază între țări și reprezintă în medie 40% din prețul plătit la pompă în blocul comunitar. În schimb, nu iau în considerare subvențiile specifice, cum ar fi cele acordate în Franța pentru șoferii care parcurg distanțe mari în scop profesional.

În Grecia, Estonia și Slovacia, prețul motorinei la pompă a atins un maxim istoric în 2022, după debutul invaziei rusești în Ucraina.

Germania, Franța, Polonia și alte patru țări au stabilit precedentul record în lunile martie sau aprilie 2026, când lumea se confrunta cu consecințele energetice ale blocării Strâmtorii Ormuz de către Iran, ca represalii pentru atacurile americane și israeliene asupra teritoriului său.

Nouă dintre cele 19 țări care au stabilit un nou maxim istoric atinseseră deja un vârf anterior în august sau septembrie 2026. Pe lângă tensiunile continue din jurul Strâmtorii Ormuz, prețurile continuă să fie impulsionate în sus de perturbarea aprovizionării globale, inclusiv blocada Houthi asupra exporturilor saudite în Marea Roșie și atacurile ucrainene împotriva rafinăriilor rusești.

Alte țări, precum Spania și Suedia, înregistrează și ele creșteri ale prețului motorinei, dar cu toate acestea prețurile rămân sub vârfurile atinse în 2022. Potrivit think tank-ului Bruegel, aceste țări se numără printre cele care au redus cel mai semnificativ anumite taxe pe motorină de la sfârșitul lunii februarie.

Unele guverne europene au adoptat măsuri fiscale similare cu cele implementate în timpul crizei energetice din 2022, inclusiv reduceri de taxe. Însă, pentru moment, sumele angajate rămân ‘semnificativ mai mici’ decât cele mobilizate în 2022, a declarat, pentru AFP, Alexander Roth, cercetător la Bruegel. Potrivit acestuia, șocul energetic actual este ‘mai puțin sever’ și ‘mai gradual’ decât cel din 2022, în timp ce unele state membre au o capacitate bugetară mai limitată.

Datele din buletinul informativ al Comisiei Europene privind prețurile carburanților sunt transmise de autoritățile naționale și reflectă, în general, prețurile afișate de benzinării la începutul săptămânii sau la sfârșitul săptămânii precedente.

Media agregată pentru cele 27 de state membre este ponderată în funcție de consumul de combustibil estimat al fiecărui stat membru în 2024.

Această medie a crescut cu aproximativ 40% de la sfârșitul lunii februarie. În aceeași perioadă, prețul motorinei în Statele Unite a crescut cu peste 70%, ajungând la aproape 6,50 dolari pe galon (aproximativ 1,50 euro pe litru).