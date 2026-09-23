Criza globală de motorină s-ar putea prelungi până în 2027, pe măsură ce depozitele se golesc

Este puțin probabil ca deficitul global de motorină, impulsionat de conflictele din Iran și Ucraina, să se atenueze înainte de 2027, ceea ce înseamnă că prețurile ridicate la combustibilul care afectează economiile din întreaga lume vor persista, consideră participanții de pe piață intervievați de Reuters.

Războaiele din Iran și Ucraina au perturbat grav aprovizionarea cu motorină, blocând milioane de barili în Orientul Mijlociu și Rusia, ducând stocurile la minime istorice și împingând prețurile la valori record. Deficitul de motorină a frânat activitatea economică, având în vedere că motorina este folosită în agricultură, industria prelucrătoare și transportul greu.

În Statele Unite, prețurile cu amănuntul la motorină au depășit luna aceasta pragul de șase dolari pe galon, pentru prima dată, punând presiune pe fermieri și transportatori și alimentând îngrijorările înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului.

Un alt semnal că această situație tensionată va persista a apărut pe piața de depozitare. Companiile de rafinare și traderii de combustibili din America de Nord refuză să reînnoiască contractele de închiriere a depozitelor de motorină, deoarece există o cantitate redusă de combustibil disponibilă pentru depozitare, după cum arată datele furnizate de brokerul de spații de depozitare The Tank Tiger.

Spațiile de depozitare a motorinei disponibile pentru închiriere în America de Nord și în Insulele Caraibe au crescut la maximumul ultimilor patru ani, ajungând la 13 milioane de barili pentru luna octombrie, de la 11 milioane de barili în iunie, a declarat directorul operațional al The Tank Tiger, Steven Barsamian.

În paralel, Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA (EIA) a anunțat că stocurile totale de motorină din SUA au scăzut până la 107,9 milioane de barili la data de 11 septembrie, cel mai redus nivel înregistrat în această perioadă a anului de la începutul publicării datelor statistice în 1982.

Combinația dintre scăderea stocurilor și disponibilitatea tot mai mare a depozitelor care pot fi închiriate sugerează că participanții la piață se așteaptă ca oferta să rămână limitată cel puțin până în primul trimestru al anului viitor, a declarat Steven Barsamian. În mod normal, depozitele de carburanți sunt închiriate pe perioade cuprinse între șase luni și un an. ‘Există mai multe spații depozite disponibile pentru închiriere deoarece nimeni nu dorește să își reînnoiască contractele existente. De ce ai plăti pentru un rezervor când nu există motorină de depozitat?’, a spus Barsamian.

Administrația pentru Informații în domeniul Energiei din SUA estimează că stocurile de motorină vor rămâne la un nivel scăzut.

‘Estimăm că stocurile de combustibili distilați – vânduți adesea sub formă de motorină – din Statele Unite vor scădea sub 100 de milioane de barili în septembrie și vor rămâne sub minimumul ultimilor cinci ani până la sfârșitul anului 2026 și în cea mai mare parte a anului 2027’, a anunțat EIA la începutul acestei luni.

Și stocurile europene de motorină sunt reduse. În luna iulie, stocurile din hub-ul de stocare, rafinare și tranzacționare Amsterdam-Rotterdam-Anvers erau cu 16% sub media ultimilor cinci ani, conform celor mai recente date furnizate de Insights Global.

Reprezentanții industriei se așteaptă ca oferta globală de motorină să rămână limitată pe parcursul iernii, în special dacă tensiunile din Orientul Mijlociu vor perturba și mai mult exporturile de combustibil, iar decizia Rusiei de a interzice exportul de motorină va rămâne în vigoare până în octombrie.

O posibilă veste bună ar putea veni din partea Chinei, care și-a majorat constant exporturile în ultimele luni, a declarat recent economistul specializat în energie Philip Verleger. Cu toate acestea, orice escaladare a conflictelor din Iran sau Ucraina, ori o întrerupere majoră a activității unei rafinării, ar putea declanșa noi creșteri bruște ale prețurilor.