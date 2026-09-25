Cinci milioane de roboți funcționează în prezent în fabricile din întreaga lume, în principal în China, Statele Unite, Japonia, Coreea de Sud și Germania, transmite EFE.

Parcul global de roboți industriali în funcțiune a crescut cu 9% în ritm anual în 2025, ajungând la un record de cinci milioane de unități, conform cifrelor publicate joi de Federația Internațională de Robotică (IFR). Potrivit acestor date, fabricile din întreaga lume au instalat anul trecut peste 600.000 de roboți noi, o creștere de 11% față de situația din 2024.

‘Automatizarea industrială avansează cu rapiditate. Noul prag de cinci milioane de roboți operaționali în fabricile din întreaga lume reprezintă mai mult decât dublul numărului înregistrat în urmă cu șapte ani’, afirmă președintele Federației Internaționale de Robotică, Jane Heffner.

China este lider mondial în instalarea de roboți, cu o creștere estimată de 20% în 2025 față de anul precedent, ajungând la 354.000 de roboți industriali. Instalările de roboți în fabricile chineze reprezintă echivalentul a 59% din totalul instalărilor la nivel global.

SUA au instalat 38.400 de roboți în fabrici în 2025. Urmează, în ordine, Japonia cu 36.200 roboți, Coreea de Sud cu 30.200 de roboți și Germania, cu 24.800 de roboți industriali.

Germania este a cincea cea mai mare piață de roboți din lume și, de departe, cea mai mare din Europa. În 2025, Germania a fost responsabilă pentru 41% din totalul instalărilor de roboți din Uniunea Europeană (UE), deși comparativ cu 2024, instalările au scăzut cu 8%. Industria auto este principalul utilizator de roboți industriali în Germania, dar cota sa de piață este în scădere.

Numărul de instalări de roboți în Italia, a doua cea mai mare piață europeană, a scăzut cu 11%, până la aproximativ 7.800 de unități. Franța a recâștigat locul al treilea cu aproape 4.500 de unități, în scădere cu 8%, devansând Spania, cu aproape 4.300 de unități, în scădere cu 15%.

Federația Internațională de Robotică prognozează că instalările de roboți industriali vor crește cu 9% în 2026, ajungând la 655.000 de unități și la 806.000 în 2029, în principal în China, SUA și India.

Dezvoltarea capacității de producție în economiile cu salarii mari și în țările cu deficit de forță de muncă vor impulsiona cererea de automatizare. În plus, schimbările demografice susțin și ele cererea de roboți industriali, ale căror capacități cresc odată cu progresele în domeniile inteligența artificială, viziune computerizată și senzori.