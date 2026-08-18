Preţul petrolului Brent a urcat luni la 91 de dolari pe baril

Preţurile petrolului au crescut luni cu aproape 3%, iar Brent a depăşit 91 de dolari pe baril, după ce Iranul a exclus negocierile pentru prelungirea memorandumului de înţelegere cu Statele Unite şi a avertizat că ar putea trece la ofensivă dacă diplomaţia cu Washingtonul eşuează, transmite CNBC.

Contractele futures pentru petrolul american au avansat cu 2,8%, la 84,70 dolari pe baril, în timp ce Brent, referinţa internaţională, a crescut tot cu 2,8%, la 91,03 dolari pe baril.

Memorandumul de înţelegere semnat de SUA şi Iran pe 17 iunie expiră luni. Documentul prevedea deschiderea Strâmtorii Hormuz în timp ce cele două părţi negociau, într-un interval de 60 de zile, un acord definitiv privind programul nuclear iranian.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a exclus însă discuţiile pentru prelungirea memorandumului. El a susţinut că negocierile propriu-zise nici nu au început şi că Statele Unite au încălcat înţelegerea încă de la început.

În acelaşi timp, un oficial iranian de rang înalt a declarat pentru Reuters că Teheranul este pregătit să-şi schimbe strategia şi să treacă de la apărare la ofensivă dacă diplomaţia cu Statele Unite eşuează. Potrivit acestuia, instituţiile iraniene trebuie să fie pregătite pentru escaladarea tensiunilor în Strâmtoarea Hormuz şi în regiune.

Traficul maritim prin Hormuz era aproape blocat duminică, doar trei nave traversând strâmtoarea, potrivit datelor Kpler. Ruta este esenţială pentru transporturile mondiale de petrol, iar perspectiva unei noi escaladări a conflictului a amplificat temerile privind aprovizionarea.

Preşedintele Donald Trump a cerut Iranului să ridice ”steagul alb al capitulării” şi a ameninţat inclusiv Omanul, aliat al Statelor Unite şi mediator în discuţiile privind gestionarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, dacă acesta va împiedica strategia Washingtonului.

Analiştii consideră că Brent ar putea reveni spre pragul de 100 de dolari pe baril dacă China îşi majorează din nou importurile. Beijingul şi-a redus achiziţiile cu aproximativ 4-5 milioane de barili pe zi, ceea ce a contribuit până acum la limitarea creşterii preţurilor în timpul războiului cu Iranul.

O eventuală creştere a importurilor chineze, pe fondul preţurilor ridicate ale produselor petroliere rafinate, ar putea adăuga însă o nouă presiune asupra cotaţiilor internaţionale.