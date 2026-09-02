Rusia se așteaptă în 2026 la cea mai mică producție de petrol din ultimii 17 ani

Autoritățile ruse și-au revizuit, în jos, estimările privind producția de petrol din acest an, care ar urma să atingă cel mai scăzut nivel din ultimii 17 ani, precum prognozele privind exporturile de combustibili pentru 2026 și 2027 din cauza războiului cu Ucraina, conform unor documente guvernamentale consultate de Reuters.

Potrivit noilor prognoze, care ar urma să fie definitivate la sfârșitul lunii septembrie și sunt utilizate la elaborarea bugetului, producția de petrol a Rusiei estimată pentru perioada 2026-2029 ar urma să fie cu 16 milioane până la 20 de milioane de tone mai mică decât în previziunile anterioare, publicate în luna mai.

De la începutul războiului din Ucraina, Uniunea Europeană a interzis majoritatea importurilor de petrol și combustibili din Rusia, o sursă importantă de venit pentru Moscova. Pe lângă blocajele la export, intensificarea atacurilor cu drone ucrainene asupra rafinăriilor rusești în ultimele luni a redus, de asemenea, producția de combustibil, declanșând penurii și cozi la benzinăriile din întreaga țară.

Conform scenariului de bază, guvernul de la Moscova se așteaptă ca producția de țiței a Rusiei, a treia cea mai mare din lume, să scadă cu 17,2 milioane de tone în acest an, până la 494,2 milioane de tone, sau 9,88 milioane de barili pe zi, cel mai scăzut nivel de după 2009. Producția de țiței a Rusiei este așteptată să revină la 500 de milioane de tone anul viitor, dar chiar și așa va fi cu 16 milioane de tone sub prognoza anterioară. Tendința de creștere a producției de petrol a Rusiei va continua și în 2028 și 2029, dar cu toate acestea va rămâne în continuare sub nivelul din anul 2025.

Vicepremierul rus , Alexander Novak, a recunoscut în luna iunie că producția de petrol a țării a scăzut de la începutul anului, dând vina pe lucrările de mentenanță neplanificate pentru acest declin.

Reducerea producției de combustibili a Rusiei, ca urmare a atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, a condus la creșterea exporturilor de țiței brut, în principal către China și India.

Conform documentelor consultate de Reuters, exporturile de țiței ale Rusiei ar putea ajunge la 244,7 milioane de tone în acest an, de la 230,8 milioane de tone în 2025, ceea ce ar fi cu 7,5 milioane de tone peste previziunile anterioare. În următorii ani însă, se preconizează că exporturile de țiței ale Rusiei vor scădea până la 232,5 milioane de tone în 2027, apoi să scadă brusc la 216,6 milioane de tone în 2028-2029.

Pentru a răspunde la deficitul de aprovizionare cu carburanți pe piața internă, Rusia a introdus o interdicție asupra exporturilor de motorină, pe lângă restricțiile referitoare la exporturile de benzină și combustibil pentru avioane. În consecință, guvernul rus se așteaptă la o scădere a exporturilor de combustibili cu 27,3 milioane de tone în acest an, până la 98,5 milioane de tone, ceea ce ar fi cu 24,1 milioane de tone sub previziunile anterioare. Deși exporturile de combustibili ar urma să crească anul viitor până la 113,1 milioane de tone, chiar și așa vor fi cu aproape 13 milioane de tone sub nivelul din anul 2025 și cu 21 de milioane de tone sub previziunile anterioare.