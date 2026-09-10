Administrația Prezidențială: România nu trimite trupe combatante în Ucraina. Prioritatea este apărarea cetățenilor noștri

România nu trimite trupe combatante în Ucraina, iar prioritatea este apărarea cetățenilor noștri, a transmis, miercuri, Administrația Prezidențială, într-o postare pe Facebook.

Mesajul este, spune sursa citată, o reacție la faptul că recent este propagată în mediul online o narațiune falsă potrivit căreia România ar urma să trimită militari în Ucraina pentru a participa la război.

‘Este o manipulare alarmistă care distorsionează deliberat o decizie administrativă cu scopul de a alimenta teoria nefondată a atragerii României în conflict. Agresiunea militară a Rusiei împotriva Ucrainei afectează toate statele din regiunea Mării Negre, inclusiv România, care are graniță directă cu Ucraina. Ne aflăm, așadar, într-o zonă geopolitică de insecuritate persistentă, din cauza acțiunilor militare rusești’, arată Administrația Prezidențială.

Potrivit Cotroceniului, ‘prioritatea zero a României este protejarea și apărarea cetățenilor noștri, motiv pentru care țara noastră participă în toate formatele internaționale care ajută la atingerea acestui obiectiv major de securitate’.

‘Un astfel de format este Coaliția de voință pentru Ucraina, constituită cu scopul de a asigura, după încheierea unui acord de încetare a focului, un sistem de garanții politice și juridice pentru Ucraina, ceea ce ar însemna garanții de pace și stabilitate pentru întreaga noastră regiune. În vederea implementării deciziilor de nivel politic, în domeniul militar, în anul 2025, a fost activat Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei’, explică reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Președintele României a solicitat Parlamentului aprobarea participării României cu până la 20 de militari la Comandamentul operațional pentru Forța Multinațională în sprijinul Ucrainei și la structurile de comandă și control subordonate acestuia, iar România nu trimite trupe combatante în Ucraina și nici militari pe front, mai arată Administrația Prezidențială.

Mai mult, structura de comandă are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri distanță de linia frontului.

Potrivit sursei citate, efectivul militar românesc este ‘extrem de redus’ și participă la munca de coordonare, nu de luptă, anume cu cel mult 20 de militari, personal de stat major, implicați exclusiv în activități de planificare, comandă și control.