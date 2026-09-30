Rusia reduce finanțarea pentru asistență socială și educație în 2027, pe fondul creșterii cheltuielilor militare

Rusia va reduce finanțarea pentru domeniile asistență socială, educație și sănătate în bugetul pentru anul următor, măsura urmând să se adauge majorărilor de taxe anunțate anterior, pentru a acoperi cheltuielile militare în creștere, arată o serie de documente fiscale consultate de Reuters.

În 2027, Rusia intenționează să aloce 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare, o sumă cu aproximativ 27% mai mare decât cea de 13,5 trilioane de ruble bugetată inițial și cea mai ridicată cifră de la debutul războiului din Ucraina, în 2022.

În schimb, finanțarea pentru politicile sociale, care include pensiile de stat, plățile către veteranii de război și indemnizațiile de maternitate, se va reduce cu 7% în 2027. Fondurile pentru educație vor scădea cu 6%, iar cele pentru sănătate cu 6,8%, comparativ cu planul inițial. De asemenea, cheltuielile aferente capitolului ‘economie națională’, care includ construcția de drumuri și alte proiecte de infrastructură, precum și subvenții pentru agricultură și alte sectoare, se vor diminua cu 7,4% în 2027.

Situația bugetară a Rusiei s-a deteriorat treptat pe parcursul celor patru ani și jumătate de război în Ucraina, autoritățile de la Moscova fiind nevoite să apeleze la fondul de rezervă fiscală, să se împrumute mai mult și să majoreze taxele pentru a face față cheltuielilor militare în creștere.

În încercarea de a îmbunătăți planificarea pe termen lung, Rusia a început să pună la punct bugete pe trei ani, însă autoritățile au fost nevoite să revizuiască, în sus, cifrele în fiecare an și au ratat în repetate rânduri țintele anuale privind deficitul.

Reuters precizează că bugetul federal al Rusiei nu include bugetele regionale și municipale, care acoperă o parte semnificativă a cheltuielilor sociale.

Se preconizează că noua Dumă de Stat, în care partidul pro-Kremlin ‘Rusia Unită’ va deține majoritatea, va aproba noul buget, autoritățile afirmând că victoria în războiul din Ucraina are prioritate față de alte necesități.

În timp ce cheltuielile non-militare totale sunt în scădere, ponderea costurilor cu serviciul datoriei în bugetul Rusiei crește din cauza dobânzilor ridicate, practicate de banca centrală pentru a combate inflația, și a planurilor de creștere a îndatorării. Documentele arată că, în 2027, costurile cu serviciul datoriei Rusiei vor crește cu 21,6% față de planul inițial, ajungând la 9,4% din totalul cheltuielilor în acel an și urcând ulterior la 10,6% în 2029.