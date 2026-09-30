Ucraina vrea să își majoreze exporturile de tehnologie de vârf

Ucraina intenționează să își valorifice expertiza în domeniile tehnologiilor militare și inovării digitale, pentru a-și crește semnificativ exporturile de tehnologie de vârf în anii următori, inclusiv prin utilizarea inteligenței artificiale (AI), a declarat marți, pentru Reuters, ministrul ucrainean al transformării digitale.

Oksana Ferchuk a spus că Ucraina explorează acorduri de cooperare cu SUA, alte țări și instituții internaționale, bazându-se pe experiența sa în menținerea serviciilor digitale în timpul războiului declanșat de invazia rusească din 2022.

‘În timpul războiului, Ucraina a demonstrat o viteză extraordinară în digitalizarea serviciilor publice și în furnizarea acestora către populație prin mijloace digitale’, a spus Ferchuk la Washington, unde s-a întâlnit cu oficiali americani din domeniile economic, securitate cibernetică și telecomunicații, precum și cu reprezentanți de rang înalt ai Băncii Mondiale. ‘Suntem pregătiți să cooperăm și să oferim consultanță altor state pe baza acestei expertize’, a adăugat Oksana Ferchuk.

Ucraina, care a devenit un teren de testare pentru cele mai noi tipuri de armament în timpul războiului, ajută deja alte țări să își dezvolte sisteme de apărare împotriva dronelor, dar ar putea face același lucru și în sectoare non-militare, integrând în același timp tehnologii AI, a explicat Ferchuk, care anterior a coordonat procesul de transformare digitală în cadrul Ministerului Apărării.

‘Tehnologiile militare pot accelera acum dezvoltarea în sectorul de tehnologiei de vârf. Trebuie doar să impulsionăm acest proces și să stabilim cadrul de reglementare adecvat pentru a-l face posibil. Tehnologia evoluează atât de rapid, încât aș dori să replicăm acest succes în domeniul civil și să demonstrăm că, prin omiterea investițiilor în Ucraina, companiile sau țările vor rata transformarea unor noi sectoare’, a afirmat oficialul ucrainean.

Produsele mai ieftine și inovația accelerată au permis Kievului să aducă schimbări majore într-un sector global al tehnologiei militare caracterizat printr-o evoluție mai lentă, a menționat Ferchuk, care promovează proiecte de cooperare în domeniul digital în discuțiile cu SUA, Uniunea Europeană și alți parteneri.

Ferchuk a dezvăluit că Ucraina mută centrele de date și infrastructura în subteran, ca urmare a intensificării atacurilor rusești asupra acestor facilități în ultimele luni, dar a subliniat că redundanțele integrate și furnizorii de servicii cloud au contribuit la menținerea funcționalității serviciilor digitale, în pofida atacurilor rusești. ‘Avem deja infrastructură distrusă în zeci de locații de telecomunicații și centre de date, însă serviciile digitale rămân active și funcționale; acest lucru este rezultatul eforturilor noastre uriașe de a asigura această reziliență’, a spus ministrul ucrainean.

Ferchuk a menționat că s-a întâlnit deja la Kiev cu oficiali ai Băncii Mondiale, aceștia manifestând un interes deosebit față de instrumentele digitale ale Ucrainei, inclusiv platformele destinate educației, telecomunicațiilor și serviciilor sociale. Noi discuții sunt programate să aibă loc în această săptămână.