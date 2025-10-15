AFIR a plătit în august şi septembrie peste 152 de milioane de euro fermierilor, procesatorilor şi autorităţilor locale din zonele rurale pentru investiţii în agricultură şi compensaţii pentru mediu şi climă

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a plătit, în perioada august – septembrie 2025, fonduri nerambursabile în valoare de 152,7 milioane de euro către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale. Aceste fonduri sunt destinate implementării proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi susţinerii fermierilor care beneficiază de plăţile compensatorii pentru mediu şi climă.

Din totalul plăţilor efectuate de AFIR în această perioadă, 128,9 milioane de euro sunt destinate beneficiarilor Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) atât pentru proiectele de investiţii, cât şi pentru măsurile de mediu şi climă. Alte 23,8 milioane de euro sunt aferente plăţilor efectuate către fermieri în cadrul intervenţiilor din Planul Strategic PAC 2023 – 2027, precizează agenţia într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, cele mai consistente plăţi din PNDR 2020 decontate de AFIR în intervalul menţionat au fost direcţionate în conturile fermierilor care au investit în exploataţiile agricole şi pomicole şi se ridică la peste 85 de milioane de euro. De asemenea, s-au efectuat plăţi de 5,2 milioane de euro pentru investiţii în procesarea agricolă.

Sectorul infrastructurii de irigaţii a beneficiat de plăţi în valoare de 5 milioane de euro. AFIR a efectuat plăţi de 3,5 milioane de euro pentru investiţii în infrastructura de bază şi patrimoniu cultural din mediu rural. Pentru investiţiile în sectorul non-agricol, s-au plătit fonduri de 3,4 milioane de euro, iar pentru tinerii fermieri, AFIR a transferat plăţi de 2 milioane de euro. Fonduri de peste 2 milioane de euro au mers către fermieri pentru decontarea primelor pentru asigurarea culturilor a animalelor şi a plantelor (submăsura 17.1).

Totodată, AFIR a efectuat din PNDR 2020 plăţi de mediu şi climă şi pentru zonele afectate de constrângeri naturale în valoare totală de 2,4 milioane de euro.

Pentru proiectele de investiţii finanţate prin intervenţiile din PS 2027, AFIR a efectuat plăţi în valoare de 22 milioane de euro, iar pentru intervenţiile de mediu şi climă, suma transferată către fermieri este de 1,8 milioane de euro.

Din întreaga sumă transferată către beneficiarii finanţărilor în perioada 1 august – 30 septembrie 2025, 131,4 milioane de euro reprezintă contribuţia Comisiei Europene prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), iar 21,3 milioane de euro sunt asigurate de la bugetul de stat, menţionează sursa citată.

Fondurile europene nerambursabile gestionate de AFIR sunt acordate după ce sunt verificate conform procedurilor în vigoare şi autorizare la plată de către experţii Agenţiei, pe baza cererilor de plată primite de la beneficiari. Aceste fonduri sunt plătite în conformitate cu contractele de finanţare încheiate şi cu angajamentele asumate.