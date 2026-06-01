Daraban (CCIR): Stocarea energiei, un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi

Prețurile ridicate la energie în Europa creează oportunități reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei, un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi, a transmis, luni, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, oficialilor chinezi cu care a avut întâlniri la Beijing.

Potrivit unui comunicat al CCIR, remis luni AGERPRES, președintele CCIR s-a întâlnit cu reprezentanți de prim rang ai mediului de afaceri chinez, în cadrul misiunii economice organizate de Camera Națională în acest stat.

În cadrul întâlnirii cu reprezentanții Federației Chineze a Industriei și Comerțului (ACFIC), organizație dedicată inițiativei private din China, Mihai Daraban a subliniat România și China au un nivel ridicat al schimburilor comerciale, iar prezența semnificativă a companiilor chinezești pe piața noastră demonstrează că România este un loc propice pentru dezvoltarea afacerilor.

‘Avem avantaje strategice clare: Portul Constanța – cel mai apropiat port din UE de Canalul Suez, cu conexiune fluvială către țările fără ieșire la mare din Europa – și un cadru juridic prin care orice companie înființată în România devine automat persoană juridică în UE. În plus, prețurile ridicate la energie în Europa creează oportunități reale pentru tehnologii noi, inclusiv de stocare a energiei – un domeniu în care România este interesată activ să colaboreze cu partenerii chinezi. China reprezintă o prioritate strategică pentru CCIR, iar relația noastră cu Ambasada chineză la București este una excelentă’, a afirmat acesta, citat în comunicat.

De asemenea, la cea de-a doua întâlnire oficială, avută cu președinta Consiliului Chinez pentru Promovarea Comerțului Internațional (CCPIT), Li Xiangying, discuțiile au vizat intensificarea relațiilor economice bilaterale, atragerea investițiilor chineze în România și consolidarea poziției țării noastre ca poartă de intrare în Uniunea Europeană pentru companiile din Republica Populară Chineză.

‘Președinta CCPIT și-a exprimat dorința de extindere a colaborării comerciale cu România și a identificat mai multe linii de acțiune prioritare în relația cu partea română, printre care: robotică, autovehicule electrice și energie verde’, se mai arată în comunicat.