Kremlinul susține că nu a primit răspuns la cererea adresată României de a examina resturile dronei de la Galați

Rusia nu a primit până acum un răspuns din partea Bucureștiului la afirmația președintelui Vladimir Putin potrivit căreia Moscova este gata să examineze epava dronei care s-a prăbușit în România săptămâna trecută, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Reuters.

Președintele rus Vladimir Putin a pus vineri sub semnul întrebării originea rusească a dronei care se prăbușise cu în noaptea de dinainte peste un bloc din Galați și a cerut României dovezi în acest sens.

Vorbind în fața presei la finalul unei vizite în Kazahstan, președintele rus a spus că abia a auzit de acest incident.

‘Cine în România spune că aceasta este o dronă rusească? (…) Nimeni nu poate determina originea (dronei) atât timp cât nu se realizează o examinare a acestui aparat’, a indicat Putin. El a sugerat ca epava dronei să fie predată Rusiei pentru investigare.

Putin a amintit că drone ucrainene au pătruns recent în spațiul aerian al Finlandei, Poloniei și al statelor baltice. ‘Prima reacție (în aceste țări n.red) a fost aceeași care este acum în România: Vin rușii!’, a comentat liderul de la Kremlin.

Președintele Nicușor Dan a anunțat, duminică, că drona prăbușită la Galați este Geran-2, de proveniență rusească, subliniind că România nu va ignora și nu va minimaliza niciun incident care pune în pericol viața cetățenilor săi, securitatea națională sau suveranitatea statului român.

‘Aceasta este concluzia fără dubiu a raportului tehnic finalizat de specialiștii statului român. Ancheta a stabilit acest lucru pe baza unui ansamblu consistent de probe tehnice. Pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice (…) , iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitate cu cele ale altor drone Geran-2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă’, a transmis președintele.

Șeful statului a precizat că raportul arată, de asemenea, că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran-2 analizate în ultimii ani.