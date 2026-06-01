Yum Brands negociază vânzarea Pizza Hut către LongRange Capital

Grupul Yum Brands poartă negocieri exclusive pentru vânzarea lanţului de restaurante Pizza Hut către firma de investiţii LongRange Capital, potrivit unei surse familiarizate cu discuţiile, transmite Reuters.

Cele două părţi avansează în negocierile privind o posibilă tranzacţie care ar putea fi finalizată în următoarele săptămâni. Totuşi, sursa a precizat că nu există garanţia încheierii unui acord.

Pizza Hut traversează o perioadă dificilă pe piaţa americană. Lanţul, care a generat aproximativ 12% din veniturile totale ale Yum Brands în 2025, a raportat scăderi ale vânzărilor comparabile timp de zece trimestre consecutive.

În contrast, celelalte mărci importante ale grupului, KFC şi Taco Bell, au înregistrat creşteri ale vânzărilor în ultimele cinci trimestre.

Anul trecut, Yum Brands a anunţat că analizează ”opţiuni strategice” pentru Pizza Hut, inclusiv o posibilă vânzare, după ce reţeaua nu a reuşit să ţină pasul cu performanţele celorlalte branduri din portofoliu.

Industria restaurantelor rapide se confruntă cu o cerere mai slabă, pe fondul inflaţiei ridicate, al scăderii încrederii consumatorilor şi al popularităţii tot mai mari a medicamentelor pentru slăbit din categoria GLP-1, care îi determină pe mulţi consumatori să adopte obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Reuters relata în aprilie că pentru Pizza Hut şi-au manifestat interesul mai multe firme de investiţii, printre care LongRange Capital, Apollo Global Management şi Sycamore Partners.

Investitorii au primit pozitiv informaţia, acţiunile Yum Brands urcând cu aproximativ 3% în tranzacţiile extinse de după închiderea pieţei.

Posibila tranzacţie se înscrie într-un val mai amplu de consolidări în sectorul restaurantelor din SUA, unde mai multe lanţuri au fost retrase de la bursă în ultimii ani pe fondul costurilor ridicate şi al cererii mai slabe din partea consumatorilor.