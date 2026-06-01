Majoritatea românilor resping ideea unui premier independent, însă susțin alegerile anticipate

Peste jumătate dintre români consideră că desemnarea unui premier independent care să conducă un guvern format din partidele fostei alianțe de guvernare ar fi o soluție greșită, în timp ce aproape 57% susțin organizarea de alegeri parlamentare anticipate, potrivit unui sondaj de opinie realizat la nivel național în perioada 22 – 31 mai.

Conform unui sondaj dat publicității, luni, de Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde, realizat la nivel național în perioada 22 – 31 mai 2026, 53% dintre respondenți apreciază că ideea nominalizării unei persoane independente în funcția de prim-ministru este una proastă, în timp ce 36,5% o consideră bună, iar 10,5% nu au exprimat o opinie.

La întrebarea daca guvernul viitor ar trebui format exclusiv din oameni care nu aparțin de partidele politice, 52,7% afirmă că acesta ar trebui să fie alcătuit din oameni ai partidelor, 37,5% susțin exclusiv independenți, iar 9,9% nu răspund sau nu știu.

În schimb, ideea organizării de alegeri anticipate pentru Parlament beneficiază de sprijinul a 56,4% dintre respondenți, în timp ce 37,9% se declară împotrivă, iar 5,7% nu au răspuns.

Sondajul indică și o preferință clară pentru consolidarea relațiilor României cu statele influente din Uniunea Europeană. Astfel, 66,7% dintre participanți consideră că România ar trebui să se apropie mai mult de țări precum Germania și Franța, în timp ce 24,9% se opun unei astfel de orientări.

În ceea ce privește relația cu administrația președintelui american Donald Trump, opiniile sunt împărțite: 42,8% dintre respondenți susțin o apropiere mai mare de Washington, iar 45,6% se declară împotrivă.

Sondajul a fost realizat telefonic (CATI) pe un eșantion de 900 de persoane adulte, reprezentativ la nivel național. Marja de eroare este de ±3,4%.