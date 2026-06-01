Economia mondială pierde aproape o treime din PIB-ul global din cauza utilizării ineficiente a resurselor

Economia mondială pierde, anual, peste 25 de trilioane de euro, aproape o treime din Produsul Intern Brut global, din cauza utilizării ineficiente a resurselor, relevă un raport de specialitate, dat recent publicității.

Conform analizei ‘Circularity Gap 2026’, realizată de Deloitte și Circle Economy, pierderile estimate sunt grupate pe cinci surse majore, cea mai mare categorie fiind reprezentată de deșeurile la sfârșit de viață (end-of-life waste), estimată la peste zece trilioane de euro: produse și active casate prematur, înainte ca valoarea lor funcțională să fie epuizată.

Pe locurile următoare se află pierderile energetice, cu o valoare de 8,7 trilioane de euro, generate de ineficiențe de-a lungul întregului lanț energetic (de la extracție până la consumatorul final), apoi consumul de capital fix (deteriorarea accelerată a activelor durabile, precum clădiri, infrastructură sau utilaje) – estimat la 5,2 trilioane de euro, dar și pierderile de procesare, de aproximativ 904,2 miliarde de euro.

De asemenea, risipa alimentară are o valoare globală estimativă de 650,7 miliarde de euro și se referă la alimente care ies din lanțul de aprovizionare fără a fi consumate, incluzând pierderile din etapele de depozitare, transport, vânzare cu amănuntul și consum final.

‘Alimentele care se degradează pe parcursul lanțurilor de aprovizionare, crescând costurile pentru gospodării, produsele electronice aruncate cu mult înainte ca potențialul lor să fie pe deplin valorificat sau fast fashion-ul, care încurajează cumpărarea frecventă a unor haine purtate pentru perioade foarte scurte, sunt situații care reflectă modelul economic liniar și generează costuri ascunse. Aceste pierderi și costuri ascunse se acumulează de-a lungul întregului lanț de valoare, iar consecințele sunt suportate, în final, de societate. Abordările circulare urmăresc să schimbe această traiectorie prin prelungirea duratei de viață a produselor, îmbunătățirea reutilizării și reparării, dar și prin recuperarea valorii materialelor la finalul ciclului de viață. Astfel, pierderile de valoare pot fi reduse semnificativ, iar valoarea creată este păstrată și folosită eficient, în loc să fie irosită’, se arată în raport.

‘Companiile joacă un rol esențial în transformarea oportunităților economiei circulare în rezultate concrete’, subliniază raportul. Prin identificarea ineficiențelor în utilizarea resurselor și prin inovarea modelelor de business, acestea pot păstra valoarea existentă și pot crea noi surse de valoare. Totodată, companiile sunt îndemnate să colaboreze dincolo de granițele organizaționale pentru a genera valoare la nivelul întregului sistem.

Raportul mai indică faptul că sectorul financiar joacă un rol important în tranziția către economia circulară, prin integrarea preocupărilor legate de utilizarea resurselor în deciziile de creditare și de investiții și prin evaluarea expunerii la riscuri legate de deficitul de materii prime și de întreruperile lanțurilor de aprovizionare.

În viziunea specialiștilor, factorii de decizie pot contribui la reducerea decalajului de valoare prin politici publice care să abordeze provocările și blocajele modelului liniar, de la regulile fiscale și standardele sectoriale până la acordurile internaționale și comportamentele de piață.

‘Corectarea disfuncționalităților pieței prin reglementări consecvente și condiții de concurență echitabile este esențială nu doar pentru diminuarea pierderilor de valoare și a risipei, ci și pentru reducerea riscurilor economice și deblocarea unor noi oportunități de creare de valoare’, menționează sursa citată.

