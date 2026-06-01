Un instrument al Meta pentru monitorizarea angajaţilor intră în conflict cu regulile europene privind confidenţialitatea

Planul companiei Meta Platforms de a colecta informaţii detaliate despre modul în care angajaţii săi din SUA folosesc computerele pentru antrenarea modelelor de inteligenţă artificială este mai amplu decât a fost prezentat iniţial şi riscă să atragă un nou conflict cu autorităţile europene de protecţie a datelor, transmite Reuters.

Documente interne consultate de Reuters arată că instrumentul, denumit Model Capability Initiative (MCI), înregistrează mişcările mouse-ului, clicurile, navigarea prin meniuri şi activitatea din peste 200 de aplicaţii şi site-uri web. Scopul este dezvoltarea unor agenţi AI capabili să execute autonom sarcini informatice de rutină.

Meta a susţinut că programul afectează doar angajaţii din SUA şi că există măsuri de protecţie pentru datele sensibile. Totuşi, compania a recunoscut într-un document intern că instrumentul poate captura şi conţinutul e-mailurilor sau mesajelor trimise către angajaţii americani de colegi aflaţi în alte ţări.

Potrivit companiei, dacă un angajat din SUA utilizează MCI în timp ce comunică prin e-mail sau chat cu un coleg din afara Statelor Unite, acea activitate este înregistrată.

Experţii în protecţia datelor avertizează că această practică ar putea intra în conflict cu Regulamentul General privind Protecţia Datelor (GDPR) al Uniunii Europene. În Europa, companiile trebuie să aibă o bază legală clară pentru prelucrarea datelor personale şi să respecte reguli stricte privind utilizarea informaţiilor colectate iniţial în alte scopuri.

Kleanthi Sardeli, expert juridic al organizaţiei pentru drepturi digitale NOYB, a declarat că folosirea conversaţiilor de serviciu pentru antrenarea sistemelor AI poate încălca principiul limitării scopului prevăzut de GDPR.

În paralel, proiectul a generat nemulţumiri şi în interiorul companiei. Unii angajaţi au afirmat că MCI consumă volume foarte mari de trafic de internet, epuizând în câteva zile limitele lunare ale conexiunilor de acasă.

Mai mulţi angajaţi au susţinut că instrumentul ar putea avea acces şi la informaţii suplimentare, inclusiv modificări de cod, istoricul adreselor web vizitate, ciclurile de pornire şi oprire ale computerului şi conţinutul copiat în clipboard. Meta a respins aceste afirmaţii, calificând concluziile drept „fundamental inexacte”.

Autoritatea irlandeză pentru protecţia datelor, principalul regulator european al Meta, a confirmat că firma i-a comunicat că datele angajaţilor din UE şi înregistrarea conţinutului ecranului nu reprezintă scopul principal al proiectului.

Iniţiativa face parte din strategia directorului general Mark Zuckerberg de a extinde utilizarea agenţilor AI în activitatea companiei şi de a automatiza o parte tot mai mare a sarcinilor efectuate în prezent de angajaţi.