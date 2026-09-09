Apple îşi prezintă miercuri noile smartphone-uri

O parte din modelele seriei iPhone 18 şi, foarte probabil, primul iPhone pliabil vor fi vedetele celui mai important eveniment Apple din acest an.

Deşi neconfirmat oficial, toate indiciile şi toate sursele sugerează că Apple va dezvălui miercuri seară primul iPhone pliabil, care va reprezenta şi cea mai importantă evoluţie pentru smartphone-urile companiei în cei 19 ani de când există.

Conform mai multor surse, primul smartphone Apple pliabil ar urma să se numească iPhone Ultra şi va avea un format lat.

La aspecte pozitive, se aşteaptă ca aplicaţiile să fie optimizate special pentru a arăta bine şi a oferi funcţii de productivitate potrivite acestui format.

La compromisuri, este de aşteptat ca pe partea foto să lipsească lentila tele, iar autentificarea să se facă cu amprentă, în loc de faţă.

Deschis, ecranul ar putea avea în jur de 7,8 inch, iar prin pliere să se ajungă la un ecran de 5,5 inch.

Cu aceeaşi ocazie, Apple ar urma să prezinte şi modelele Pro ale seriei 18, de la care nu se aşteaptă să aducă schimbări majore, dincolo de un cip nou şi mici upgrade-uri pe partea foto.

Restul modelelor iPhone 18, conform Bloomberg şi altor surse, vor fi prezentate abia undeva la începutul anului viitor.

Dincolo de iPhone-uri, există şanse mari ca Apple să prezinte şi alte produse, precum noi ceasuri Apple Watch şi căştile AirPods 5.