Proiectul privind alegerile anticipate, supus dezbaterii. Se reduc unele termene, dar și numărul minim de susținători

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență.

Acesta poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea ‘Legislație electorală – Transparență decizională’, iar observațiile și propunerile pot fi transmise la adresa de e-mail www.roaep.ro, la secțiunea [email protected], până la data de 8 octombrie.

Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte, la propunerea AEP și a Ministerului Afacerilor Interne, hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului, iar data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării.

‘Soluția corespunde estimării prezentate de AEP în luna iulie, potrivit căreia încadrarea în termenul constituțional impune reducerea cu cel puțin 15-20 de zile a unor termene procedurale, și garantează că alegerile se desfășoară în limitele stabilite de Constituție’, potrivit unui comunicat transmis de AEP.

Proiectul mai prevede ca înregistrarea, atât pentru votul la secțiile de votare din străinătate, cât și pentru votul prin corespondență, să înceapă în a treia zi de la dizolvarea Parlamentului.

Înregistrarea pentru votul prin corespondență se va încheia cu 45 de zile înainte de data votării, astfel încât să rămână timpul necesar pentru expedierea și returnarea documentelor electorale, precum și pentru dimensionarea corectă a secțiilor de votare din străinătate.

‘AEP consideră că este necesar ca modificările propuse să fie adoptate înaintea oricărei decizii privind organizarea unui scrutin anticipat. Această abordare răspunde exigențelor stabilite de Curtea Constituțională prin Decizia nr. 150 din 12 martie 2020, pronunțată chiar în contextul unor măsuri privind organizarea alegerilor parlamentare anticipate. Curtea a reținut atunci că drepturile electorale sunt drepturi fundamentale, că sistemul electoral se reglementează prin lege organică, adoptată de Parlament, și că orice intervenție asupra legislației electorale trebuie să respecte principiul stabilității juridice în materie electorală, consacrat și de Codul bunelor practici în materie electorală al Comisiei de la Veneția’, se arată în comunicat.

Potrivit proiectului, durata campaniei electorale rămâne neschimbată, astfel încât competitorii electorali și alegătorii beneficiază de același interval de 30 de zile pentru prezentarea și cunoașterea programelor electorale.

Pentru a încadra operațiunile în intervalul constituțional, o parte dintre termenele intermediare se reduc la jumătate. Sunt exceptate, în mod expres, termenele care asigură garanțiile esențiale ale procesului electoral: depunerea candidaturilor și a semnelor electorale, stabilirea ordinii pe buletinul de vot, solicitarea timpilor de antenă, desemnarea președinților birourilor electorale, aducerea la cunoștință publică a secțiilor de votare, tipărirea listelor electorale permanente, termenele de 24 de ore și de două zile, precum și toate termenele ulterioare încheierii votării.

‘Căile de atac și operațiunile de numărare, centralizare și stabilire a rezultatelor se desfășoară, așadar, în aceleași condiții ca la orice alegeri. În același spirit al proporționalității, numărul minim de susținători necesar pentru depunerea candidaturilor se reduce la jumătate, corespunzător timpului mai scurt disponibil pentru strângerea semnăturilor, astfel încât accesul la competiția electorală să nu fie îngreunat de caracterul anticipat al scrutinului’, transmite sursa citată.

AEP subliniază că elaborarea proiectului nu este legată de momentul sau de oportunitatea unor eventuale alegeri anticipate.

‘Abordarea AEP este una exclusiv tehnică și instituțională, iar rolul său este acela de a se asigura că, dacă o astfel de decizie va fi luată, instituțiile statului dispun de un cadru legal care permite organizarea alegerilor în termenul constituțional, cu garanții depline pentru toți alegătorii și pentru toți competitorii electorali. Asigurarea garanțiilor pentru respectarea legii și a Constituției nu trebuie confundată cu exprimarea unei opțiuni politice’, precizează aceeași sursă.

Reprezentanții AEP reamintesc faptul că, potrivit art. 63 din Constituție, alegerile pentru Camera Deputaților și pentru Senat se desfășoară în cel mult trei luni de la dizolvarea Parlamentului. AEP adaugă că, încă din luna iulie, a explicat că respectarea termenului constituțional de trei luni presupune modificarea unor termene prevăzute de Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea AEP. La momentul respectiv, au fost semnalate și dificultățile logistice ale organizării unui scrutin anticipat într-un interval atât de scurt, inclusiv în ceea ce privește constituirea secțiilor de votare din străinătate.