Situația prețurilor la electricitate din Germania se modifică, spre deosebire de tendințele din Europa

Prețurile negative la energie din Germania se îndreaptă spre primul declin anual din ultimii patru ani, cererea ridicată de electricitate și modificările în schemele de sprijin a energiei regenerabile reducând perioadele de surplus, transmite Bloomberg.

Când vântul puternic și soarele inundă sistemul cu energie regenerabilă, cererea este adesea insuficientă pentru a absorbi surplusul, împingând prețurile la energie electrică în teritoriul negativ. Acest model ar urma să continue în Europa, potrivit analiștilor, deoarece capacitatea de producție a energiei regenerabile continuă să crească mai rapid decât progresează rețelele, stocarea și consumul.

Până acum în acest an, Germania a înregistrat 463 ore de astfel de prețuri orare, în scădere de la 511 în aceeași perioadă din 2025, conform datelor Bloomberg. În contrast, Spania, înregistrează o creștere cu 31%, la 703 ore. Și Franța raportează un avans.

Scăderea susținută ar atenua amenințarea tot mai mare la adresa veniturilor din energie regenerabilă, după ce extinderea rapidă a energiei eoliene și solare a făcut ca prețurile negative să devină din ce în ce mai frecvente. Totuși, ele rămân la cel mai ridicat nivel din istorie, scoțând în evidență dificultățile integrării cantităților mari de producție intermitentă.

Scăderea din Germania sugerează totuși că încep să se atenueze dezechilibrele. Analiștii de la Kpler se așteaptă ca totalul anual să se diminueze cu aproximativ 13% față de 2025.

‘Prețurile negative la energie din Germania s-au prăbușit în special în mai și iunie. Câteva valuri de căldură au majorat cererea de electricitate, în timp ce generarea mai slabă a vântului a redus perioadele de supraofertă pe segmentul energiei regenerabile’, a apreciat Alessandro Armenia, analist la Kpler.

Consumul de electricitate din mai până în iulie a fost cu 10% mai ridicat în 2026 decât în aceeași perioadă din 2025, potrivit Fraunhofer Institute.

În Germania, anumite parcuri solare nu mai primesc subvenții în perioadele de prețuri negative electricitate, astfel încât operatorii sunt încurajați să reducă producția în loc să continue să producă, a indicat Alessandro Armenia.

O pondere ridicată a orelor negative în Germania s-a înregistrat în special la începutul anului. Tendința este diferită în Spania, unde prețurile negative electricitate au început să apară din 2024 și s-au extins anul acesta. Au beneficiat consumatorii dar au avut de suferit operatorii parcurilor solare.

Majorarea este determinată de generarea semnificativă de energie solară și hidro. Capacitatea limitată a Spaniei de a exporta excedentul poate face mai persistente prețurile negative, a apreciat Alessandro Armenia.

Frecvența tot mai mare a situațiilor de prețuri negative modifică piețele energetice din Europa, reducând veniturile companiilor care dezvoltă proiecte de energie regenerabilă, creând în același timp noi oportunități în alte părți. În special traderii de energie pariază din ce în ce mai mult pe stocarea energiei electrice în baterii, cumpărând energie electrică atunci când prețurile scad sub zero și revânzând-o în perioadele când producția este mai mică decât cererea. Această strategie le permite traderilor să profite de fluctuațiile tot mai mari ale prețurilor, provocate de faptul că producția de energie regenerabilă este influențată de evoluțiile meteo.

În paralel, lucrările de modernizare a rețelelor, pentru a muta energia electrică acolo unde este nevoie, împreună cu stocarea în baterii pentru a păstra excesul de energie pentru utilizare ulterioară, sunt în urma lucrărilor pentru noi capacități de producție a energiei regenerabile, susțin analiștii.