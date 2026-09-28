Nvidia va răscumpăra acțiuni în valoare de 235 miliarde de dolari

Nvidia, lider în furnizarea sistemelor de cipuri folosite pentru antrenarea și executarea modelelor AI, a majorat valoarea planului său de răscumpărare de acțiuni cu 150 miliarde de dolari, sporind suma totală rămasă autorizată la 235 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.

Nvidia va finaliza planul până în anul fiscal 2028, a anunțat luni compania cu sediul în Santa Clara, California.

Boom-ul AI a făcut din Nvidia cea mai valoroasă companie din lume, iar anul acesta acțiunile au urcat cu 20%. În august, firma previziona o majorare a vânzărilor de 70% în următorul an fiscal, iar directorul general Jensen Huang s-a străduit să atenueze temerile privind așa numita spargere a bulei speculative AI.

‘Creșterea Nvidia este determinată de trecerea de la un tip de tehnologie la altul și calcul de înaltă performanță accelerat. Această autorizare reflectă încrederea noastră în oportunitățile pe termen lung’, a informat Huang într-un comunicat.

Acțiunile au urcat luni cu 1,3%, la 228 dolari, în predeschiderea ședinței Bursei de la New York.