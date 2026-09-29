Rusia majorează cheltuielile militare pentru 2027 cu 27%

Liderul rus Vladimir Putin a semnat luni un decret prin care a majorat cu 15.500 numărul autorizat de militari din cadrul forţelor armate, aceasta fiind a patra sa decizie de acest gen din acest an, relatează AFP.

Ordinul lui Putin vine într-un moment în care atât Rusia, cât şi Ucraina suferă pierderi tot mai mari într-un război din Ucraina care durează de mai bine de patru ani şi jumătate.

Decretul nu oferă niciun motiv pentru această sporire a efectivelor şi nu precizează modul în care vor fi ocupate aceste noi posturi.

„Efectivul autorizat al forţelor armate ruse este stabilit la 2.441.630 de unităţi, dintre care 1.550.500 de militari”, precizează decretul.

Putin semnase deja documente privind creşterea efectivelor armatei în lunile martie, iunie şi iulie ale anului trecut. Creşterea cumulată începând din martie se ridică la 47.860 de soldaţi.

Avansurile ruşilor pe câmpul de luptă au încetinit în acest an, utilizarea pe scară largă a dronelor pe front făcând aproape imposibile mişcările rapide şi masive de trupe.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că pregăteşte o nouă mobilizare militară, fapt pe care Vladimir Putin l-a calificat drept „dezinformare” ucraineană.

Vladimir Putin a ordonat ultima dată o mobilizare a rezerviştilor în 2022, după o serie de eşecuri militare ruseşti pe câmpul de luptă din Ucraina.

RUSIA MAJOREAZĂ CHELTUIELILE MILITARE CU 27% ÎN 2027

Rusia intenţionează să cheltuiască 17,1 trilioane de ruble (202,58 miliarde de dolari) pentru apărare în 2027, cu aproximativ 27% mai mult decât cele 13,5 trilioane de ruble prevăzute iniţial în buget şi cea mai mare sumă de la începutul războiului din Ucraina în 2022, arată documentele guvernamentale consultate luni de Reuters.

Cheltuielile totale pentru apărare se vor ridica la 50 de trilioane de ruble în următorii trei ani, potrivit documentelor.

În 2026, guvernul planificase să cheltuiască 12,1 trilioane de ruble pentru apărare, dar suma reală este clasificată şi nu va fi dezvăluită. O parte din cheltuielile militare pot fi, de asemenea, înregistrate în alte secţiuni ale bugetului.

Documentele au arătat, de asemenea, că guvernul şi-a majorat estimarea privind deficitul bugetar pentru 2026 la 3,2% din produsul intern brut, de la 1,6% din PIB, cât era anterior. Cheltuielile bugetare în 2026 vor creşte cu 13,2%, ajungând la 48,6 trilioane de ruble, adică 20,9% din PIB.

Se preconizează că guvernul va prezenta proiectul de buget parlamentului până la 1 octombrie. Săptămâna trecută, acesta a anunţat planuri privind noi majorări de impozite în 2027 pentru a finanţa deficitul în creştere. Documentele au arătat că se preconizează ca o nouă taxă pe profiturile excepţionale aplicată companiilor din sectorul metalurgic şi minier să genereze aproximativ 200 de miliarde de ruble anual.

Documentele au mai arătat că, în 2026, guvernul îşi va majora planul de îndatorare netă cu 26%, până la 5 trilioane de ruble, şi va cheltui 459 de miliarde de ruble – aproximativ 11% din partea lichidă a Fondului Naţional de Avuţie – pentru a reduce deficitul.

De asemenea, a redus estimarea veniturilor din petrol şi gaze pentru 2026 la 7,6 trilioane de ruble, de la 8,9 trilioane de ruble anterior.

Documentele mai arată că datoria publică urmează să crească la 21,7% din PIB în 2027, de la 19,9% din PIB în 2026, depăşind nivelul de 20% considerat sigur de către autorităţi. Împrumuturile totale în 2027 vor creşte cu 43%, ajungând la 7,7 trilioane de ruble.