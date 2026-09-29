Christine Lagarde (BCE): Un răspuns echilibrat este adecvat pentru a ține inflația sub control

Rata inflației nu a generat încă efecte secundare periculoase în zona euro, anul acesta, a afirmat luni președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, deci un răspuns politic moderat de la BCE rămâne adecvat, transmite Reuters.

Inflația în zona euro a trecut pragul de 3%, depășind ținta de 2% stabilită de BCE, iar unii economiști estimează că până la finele anului va ajunge la 4%, ceea ce va pune presiuni asupra gardienilor euro să majoreze dobânzile, în pofida celor două majorări decise recent.

Totuși, Lagarde a părut să tempereze cele mai agresive așteptări ale pieței, argumentând că majorarea cotațiilor la petrol și gaze, provocată de conflictul din Iran, este principalul motor al prețurilor mai ridicate.

‘Vedem în viitor o inflație mai ridicată dar încă nu sunt semne că devine structurală’, a declarat șeful BCE în timpul audierii în comisia Parlamentului European. ‘În acest moment, nu vedem dovezi că prețurile la energie contribuie la majorarea salariilor. Aceasta înseamnă că, deși avem un șoc semnificativ, un răspuns echilibrat este adecvat pentru a ține inflația sub control’, a dat asigurări Lagarde.

Oficialul a admis că există riscul unei inflații mai ridicate și incertitudini ridicate în jurul perspectivelor.

Deși ‘un răspuns echilibrat’ este un concept nedefinit, economiștii spun că cele două majorări al dobânzilor, decise recent, sunt un ghid bun. În acest context, analiștii se așteaptă la menținerea dobânzii la reuniunea din 29 octombrie și la o majorare în decembrie, când sunt publicate noile previziuni.

În domeniul economic, Lagarde rămân optimistă, argumentând că industria are o evoluție solidă, piața forței de muncă rămâne robustă iar investițiile susțin avansul PIB-ului.