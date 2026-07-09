Aproape 9 din 10 județe din România sunt atractive pentru investiții industriale

Aproape 9 din 10 județe din România sunt incluse în categoria celor mai atractive regiuni europene pentru investiții industriale, pe fondul dezvoltării pieței locale și al avantajelor competitive oferite investitorilor, potrivit celui mai recent raport Colliers privind piața industrială europeană.

‘România continuă să câștige vizibilitate pe harta europeană a investițiilor industriale și logistice, într-un context în care companiile caută piețe competitive pentru producție, depozitare și distribuție. Două treimi dintre regiunile europene cu cel mai bun profil pentru activități de producție se află în doar patru țări – Polonia, Spania, România și Franța’, arată cea mai recentă ediție a raportului ‘ExCEEding Borders: CEE & Iberia: Driving Europe’s Industrial Transformation’.

În cazul României, 36 de județe, echivalentul a aproape 9 din 10, se regăsesc în categoria celor mai atractive regiuni pentru investiții industriale, notează sursa citată.

‘Cu un stoc total de peste 8 milioane de metri pătrați de spații industriale și logistice moderne la începutul anului 2026, dintre care aproape 3,9 milioane de metri pătrați în București, și circa 450.000 de metri pătrați în construcție la nivel național, inclusiv 195.000 de metri pătrați în zona Capitalei, România este a treia piață ca mărime din regiunea ECE-14, după Polonia și Cehia, și continuă să crească într-un ritm susținut, alimentat de investiții în producție, logistică și infrastructură’, susțin autorii analizei.

În același timp, țara se numără printre piețele regionale în care dezvoltarea de spații moderne și eficiente energetic capătă tot mai multă tracțiune, pe fondul cererii crescute pentru clădiri sustenabile, certificate green și adaptate cerințelor tot mai stricte ale chiriașilor, investitorilor și finanțatorilor, notează sursa citată.

‘În 2025, cererea de spații industriale și logistice din România a atins un nou maxim, cu aproape 1 milion de metri pătrați închiriați, aproape dublu față de 2024. Creșterea a avut loc într-un context economic incert, ceea ce arată reziliența pieței și rolul tot mai important al României în reorganizarea lanțurilor de producție și distribuție din Europa’, menționează analiza.

În același timp, consultanții Colliers susțin că structura cererii se schimbă. Dacă înainte de pandemie tranzacțiile pentru spații dedicate producției aveau o pondere redusă, de o singură cifră, în totalul închirierilor, în ultimii ani interesul pentru acest segment a crescut semnificativ.

‘În prezent, activitățile de producție reprezintă cel puțin 20% din suprafața închiriată anual, mult peste nivelurile de dinainte de 2020. În anii 2023-2024, segmentul de producție a ajuns chiar să reprezinte peste o treime din cererea de închiriere, confirmând că interesul pentru astfel de spații nu mai este punctual, ci reflectă o schimbare structurală a pieței’, se mai arată în document.

În paralel, Bucureștiul rămâne principala piață industrială a țării, însă ponderea Capitalei în cererea totală scade treptat spre jumătate sau chiar sub acest nivel, pe măsură ce orașele regionale atrag tot mai multe investiții.

Totodată, vestul României, zonele apropiate de coridoarele europene de transport și orașele cu acces la forță de muncă industrială devin tot mai relevante pentru proiecte de producție, logistică, distribuție și build-to-suit.

Conform sursei citate, rata de neocupare se situează în jurul nivelului de 5%, iar chiriile prime pentru spațiile industriale moderne variază între 4,5 și 5 euro pe metru pătrat pe lună, un nivel atractiv comparativ cu piețele mai mature din regiune.

‘Randamentele investiționale pentru proiectele prime sunt estimate la aproximativ 7,75%, peste nivelurile din Cehia sau Slovacia, ceea ce menține interesul investitorilor pentru active industriale de calitate, chiar într-o perioadă în care capitalul devine mai selectiv și mai atent la fundamente’, notează consultanții imobiliari.

La nivel regional, interesul investitorilor pentru spații industriale și logistice rămâne solid, dar capitalul devine mai selectiv și se orientează către piețe, active și proiecte cu fundamente clare. ECE-6 rămâne nucleul pieței industriale și logistice din Europa Centrală și de Est, concentrând peste 80% din stocul modern al regiunii extinse și cea mai mare parte a activității de închiriere.

În total, stocul modern se apropie de 70 de milioane de metri pătrați, iar la finalul anului 2025 aproape 5 milioane de metri pătrați erau în construcție.

Totodată, pentru România, raportul evidențiază un profil competitiv mai ales la nivel de costuri, stimulente și forță de muncă.

‘Țara are unul dintre cele mai ridicate scoruri din regiune la capitolul stimulente și unul dintre cele mai atractive profiluri de cost din Uniunea Europeană, iar forța de muncă industrială rămâne un avantaj important. În același timp, scorurile mai reduse la infrastructură, scară și dezvoltare industrială indică zonele în care progresul poate susține următoarea etapă de creștere’, relevă analiza.

Raportul notează că actuala hartă europeană a ajutoarelor regionale este valabilă până la finalul anului 2027, iar următorul ciclu ar putea aduce o reducere a intensității stimulentelor în regiunile care au recuperat o parte din decalaje.

Pe termen mediu, consultanții Colliers estimează că România poate ajunge la un stoc de 10 – 12 milioane de metri pătrați de spații industriale și logistice moderne până la finalul deceniului, dacă tendințele actuale se mențin.

‘România are șansa de a-și consolida rolul de hub industrial regional, nu doar pentru logistică și distribuție, ci și pentru producție ușoară, componente auto, electronică, aerospace, e-commerce și activități cu valoare adăugată mai mare’, se mai arată în document.

Astfel, pentru investitori și dezvoltatori, piața locală rămâne una dintre cele mai interesante din regiune tocmai pentru că are încă un decalaj important de recuperat față de economiile vecine mai dezvoltate.

În schimb, pentru ocupanți, România oferă o combinație greu de ignorat între costuri competitive, poziție geografică, acces la piețele vest-europene și potențial de dezvoltare regională.

Raportul se bazează pe evaluarea tuturor celor aproximativ 1.160 de regiuni NUTS-3 din Uniunea Europeană, pe baza a șapte criterii relevante pentru deciziile de localizare industrială: forță de muncă, scară, costuri, stimulente, mediu de business, dezvoltare industrială și accesibilitate.

Colliers este o companie globală de servicii profesionale și management al investițiilor, cu un model de afaceri diversificat, care operează prin trei platforme de top în industrie: servicii imobiliare, engineering și managementul investițiilor.