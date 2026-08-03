AEP: 19.031.458 cetățeni cu drept de vot – înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie

Numărul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie este de 19.031.458, cu 3.725 mai mulți față de sfârșitul lunii iunie, a anunțat, luni, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Potrivit unui comunicat al Autorității transmis AGERPRES, din totalul alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, 17.979.417 au domiciliul sau reședința în țară și 1.052.041 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS.

AEP menționează că în luna iulie au fost radiate din Registrul electoral 18.607 persoane ca urmare a decesului și 242 persoane ca urmare a faptului că li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege sau au fost puși sub interdicție.

Un număr de 64 de persoane au redobândit drepturile electorale ca urmare a expirării perioadei de radiere.

Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în aceeași perioadă este de 22.510, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară.

Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de primari, prin dispoziție, conform legii, a precizat AEP.