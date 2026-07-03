BCE respinge solicitările de a reduce cerințele privind capitalul impuse băncilor

Banca Centrală Europeană (BCE) a respins solicitările industriei de reducere a cerințelor privind capitalul, argumentând că actualele cerințe sunt necesare pentru siguranță și nu constrâng creditarea, transmite Reuters.

Autoritățile de reglementare din întreaga lume retrag unele din cele mai invazive măsuri adoptate după criza financiară globală, conduse de agenda agresivă de dereglementare a administrației Trump. Creditorii europeni au cerut BCE, care supervizează mai mult de 100 din cele mai mari bănci din zona euro, să urmeze exemplul pentru a menține condiții de concurență echitabile.

‘Temerile că cerințele adecvate de capital ar putea submina competitivitatea băncilor sau creditarea nu sunt confirmate’, a declarat Claudia Buch, președintele Consiliului de supraveghere al BCE. Oficialul a adăugat că cerințele mai ridicate privind capitalul adoptate după criza financiară globală nu au afectat capacitatea băncilor de a acorda împrumuturi iar pozițiile puternice de capital sunt esențiale pentru funcționarea lor.

‘Nu există indicii că oferta de credite este constrânsă de cerințele privind capitalul impuse băncilor. De fapt, creditorii au o marjă de manevră privind împrumuturile atât de ridicate, ei pot menține o rată de plată a dividendelor de 50%’, a afirmat Buch în cadrul unei audieri în Parlamentul European.

În timp ce nu ar trebui redus nivelul capitalului, modul în care sunt calculate cerințele ar putea fi simplificat, iar numărul diverselor amortizoare ar putea fi redus, a adăugat președintele Consiliului de supraveghere al BCE.

Banca Centrală Europeană a anunțat săptămâna trecută că va retrage o serie de recomandări și orientări pentru bănci și va atenua așteptările sale privind buna guvernanță, parțial ca răspuns la criticile din industrie.

‘Obiectivul nostru este simplu: să ne asigurăm că îndrumările noastre de supraveghere rămân clare, coerente și adaptate cerințelor, într-un mediu de risc din ce în ce mai complex’, a precizat Frank Elderson, membru al Comitetului executiv al BCE, într-o postare blog.

Ca parte a acestor eforturi, BCE a anunțat că va renunța la aproximativ 40 de documente de supervizare pe care le consideră depășite. Acestea variază de la interzicerea dividendelor la așteptările privind colectarea și raportarea datelor.

În plus, vor fi reduse cerințele privind așteptările BCE referitoare la guvernanța și asumarea riscurilor de către bănci, care privesc mecanismele interne bancare, de la remunerație și angajamentele de timp ale Consiliilor de Administrație până la protejarea avertizorilor de integritate.