Germanii călătoresc mai mult în interiorul țării și mai puțin în străinătate

Germanii au efectuat în anul 2025 un număr de 169 de milioane de călătorii interne, o creștere de 3,9% față de 2024 și cu 5% mai mult decât în 2019, înainte de pandemia de coronavirus, a raportat luni Oficiul Federal de Statistică, informează DPA.

În schimb, numărul călătoriilor în străinătate a scăzut cu 8,3% față de 2024, până la 105 milioane. Totuși comparativ cu situația din anul 2019, numărul călătoriilor în străinătate a crescut cu 5,4%.

Cele mai populare destinații pentru călătoriile internaționale ale germanilor în 2025 au fost: Italia (12,4% din totalul călătoriilor internaționale), Austria (11,1%), Spania (10,9%), Franța (8,3%) și Țările de Jos (7,7%). Aceste cinci țări au fost destinațiile preferate pentru călătorii ale germanilor în ultimii 10 ani, deși ordinea se schimbă ocazional.

Oficiul Federal de Statistică a mai informat că, în 2025, călătoriile de afaceri au fost principalul contributor la creșterea călătoriilor interne ale germanilor, comparativ cu 2024. Numărul călătoriilor de afaceri a crescut cu 10,5% în 2025 față de 2024, ajungând la 41 de milioane. Acest lucru a readus numărul călătoriilor de afaceri aproape la nivelurile anterioare COVID, fiind cu doar 0,2% mai puține decât în anul 2019.

Cel mai popular mijloc de transport pentru călătoriile de mai multe zile ale germanilor a rămas mașina, cu o pondere de 60,2%. Pe locurile următoare se situează trenul și avionul. 19,2% din călătorii au fost efectuate cu trenul, iar 15,2% cu avionul.