Bociu (ANSVSA): Nu am niciun motiv să-mi dau demisia

Președintele Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu, a transmis, joi, că nu are niciun motiv să își dea demisia, precizând că în timpul mandatului său România a revenit pe primul loc în Europa la exportul de ovine și caprine.

‘Să-mi dau demisia, după ce reușim să revenim numărul unu în Europa? Să-mi dau demisia după ce facem aceste lucruri, în contextul în care la medicii veterinari concesionari li s-a tăiat suma de 5.000 lei? Să-mi dau demisia după ce reușesc să deschidem aceste țări de export. Și aș vrea să vedem și un exemplu comparativ. Am preluat mandatul în noiembrie 2021 cu 1600 de focare și 80 de ferme afectate (de pestă porcină africană, n.r.). Reușesc astăzi să avem sub 30 de focare la nivel național, o singură fermă afectată de la începutul anului. Reușesc, împreună cu fermierii, cu industria, să deschid exportul cu SUA, China, Vietnam, pe alte sectoare. Nu am niciun motiv să-mi dau demisia’, a explicat el într-o conferință de presă.

Aceste precizări vin în contextul protestului de joi al crescătorilor de ovine, care au cerut demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu.

Oierii solicită deblocarea exportului de ovine și compensarea integrală a pierderilor economice, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, tragerea la răspundere și eliberarea din funcție a persoanelor considerate responsabile pentru gestionarea defectuoasă a crizei și blocarea exporturilor.