Eurostat: 27,5% dintre europeni nu-și permit o săptămână de vacanță pe an departe de casă

Aproximativ 27,5% din populația Uniunii Europene cu vârsta de peste 16 ani nu și-a putut permite anul trecut o săptămână de vacanță pe an departe de casă, arată datele publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Această pondere a crescut cu 1,5 puncte procentuale (pp) comparativ cu 2024, dar este semnificativ mai scăzută (cu 7,7 pp) decât cu un deceniu în urmă, în 2015.

Cele mai ridicate proporții ale persoanelor care nu și-a putut permite o săptămână de vacanță pe an s-au înregistrat în 2025 în România (61,4%), Grecia (46,6%), Ungaria și Bulgaria (ambele cu 39,1%).

În contrast, 10,6% din cetățenii din Luxemburg, 12,4% din Suedia și 12,8% din Țările de Jos nu și-au permis să petreacă o săptămână de vacanță pe an departe de casă, în 2025.