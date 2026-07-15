ANSVSA a aplicat amenzi de peste un milion de lei în prima etapă a Comandamentului Estival Regional 2026

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a aplicat amenzi în valoare de peste un milion de lei, în prima etapă de monitorizare desfășurată în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, ce a acoperit întreaga rețea comercială și rutele de transport din județele Constanța și Tulcea, informează instituția într-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în perioada 29 iunie – 12 iulie 2026, prima serie de inspectori ai Comandamentului Regional au monitorizat permanent lanțul de aprovizionare cu produse alimentare destinat litoralului. În acest sens, au fost stabilite și implementate rute dedicate pentru efectuarea controlului oficial în trafic, atât pe principalele căi de acces către litoral, cât și în zona Costinești, în vederea verificării condițiilor de transport, a trasabilității și a conformității produselor alimentare introduse în circuitul comercial.

Bilanțul statistic al acestei prime etape include: 735 de controale oficiale la unități de alimentație publică, magazine, depozite și unități de producție; 104 sancțiuni contravenționale aplicate operatorilor economici pentru abaterile constatate; 1.000.900 de lei valoarea totală a amenzilor aplicate de către inspectori; măsuri complementare, precum suspendarea sau interzicerea activității pentru unitățile cu risc, reținerea oficială și retragerea de la consum a produselor periculoase.

În cadrul acestor verificări, principalele nereguli au vizat igiena deficitară a spațiilor și a utilajelor, depozitarea neconformă și vânzarea de alimente în spații neaprobate sanitar-veterinar.

ANSVSA menționează că, în partea a doua a acestei etape, eforturile inspectorilor s-au concentrat pe zona Costinești, în contextul desfășurării Festivalului ”Beach, Please!”, iar pentru gestionarea sigură a unui aflux-record de peste 150.000 de participanți, instituția a aplicat măsuri speciale preventive.

”Anterior deschiderii evenimentului, echipele au evaluat și autorizat toate unitățile de alimentație publică (restaurante, fast-food-uri, pizzerii, gogoșerii, clătitării). Inspectorii au verificat riguros igiena, trasabilitatea și procedurile specifice de lucru. În urma monitorizării permanente din teren pe toată durata festivalului, nu s-a înregistrat niciun caz de toxiinfecție alimentară”, se arată în comunicat.

Comandamentul Estival Regional 2026 își va continuă activitatea fără întrerupere, iar o nouă serie de inspectori va prelua monitorizarea zonelor turistice, adaptând acțiunile la calendarul evenimentelor programate.

Consumatorii pot sesiza orice suspiciune sau neregulă la Call Center-ul gratuit ANSVSA (0800.826.787) sau prin e-mail la [email protected].