Profitul operaţional al Lamborghini a scăzut cu peste 8%, pe fondul tarifelor vamale şi al tensiunilor geopolitice

Constructorul italian de automobile sport de lux Lamborghini a raportat o scădere de peste 8% a profitului operaţional în primul semestru al anului, în contextul în care tarifele vamale impuse de Statele Unite, fluctuaţiile valutare şi tensiunile geopolitice au afectat întreaga industrie auto de lux, transmite Reuters.

Compania, deţinută de grupul Volkswagen, a înregistrat un profit operaţional de 395 de milioane de euro în primele şase luni din 2026, faţă de 431 de milioane de euro în aceeaşi perioadă a anului trecut. Marja operaţională a coborât de la 26,5% la 22,7%.

Veniturile au atins un nivel record, în pofida scăderii livrărilor

Veniturile Lamborghini au crescut cu 7,4%, până la 1,74 miliarde de euro, chiar dacă livrările au scăzut cu 4,6%, la 5.422 de automobile.

Directorul financiar Paolo Poma a declarat că impactul negativ al majorării tarifelor vamale din SUA şi evoluţia nefavorabilă a cursurilor de schimb au afectat rezultatele companiei.

Potrivit Lamborghini, performanţa veniturilor a depăşit evoluţia pieţei de referinţă, care s-a contractat cu 7,7% în primul semestru, pe fondul taxelor vamale americane aplicate automobilelor şi componentelor importate, al instabilităţii geopolitice şi al cererii slabe din China.

Compania mizează pe rezilienţă într-un climat dificil

Directorul general Stephan Winkelmann a afirmat că, în pofida volatilităţii tot mai mari a pieţelor globale, Lamborghini a reuşit să înregistreze cele mai mari venituri din istoria sa.

Rezultatele vin după ce, la începutul lunii, grupul Volkswagen a renunţat la obiectivul de creştere a vânzărilor pentru 2026, în urma unei scăderi de 9,5% a profitului operaţional din trimestrul al doilea.