Cum să îți protejezi lucrările de construcție de riscurile neprevăzute

Pentru o companie de construcții, un proiect nou îți poate accelera dezvoltarea companiei sau îți poate bloca resursele pentru luni întregi. Diferența o poate face modul în care gestionezi riscurile care apar pe parcurs: accidente pe șantier, întârzieri în livrări, litigii contractuale, creșteri de costuri sau daune materiale.

Dacă vrei să dezvolți business-ul, ai nevoie de predictibilitate. Iar predictibilitatea nu apare întâmplător, ci printr-un sistem clar de prevenție, control și transfer inteligent al riscului. Mai jos ai un cadru practic, care te ajută să protejezi lucrările de construcție și, în același timp, să consolidezi stabilitatea financiară a afacerii tale.

1. Identifică potențialele riscuri pe șantier

Primul pas nu este să reacționezi, ci să anticipezi. Înainte de începerea lucrării, analizează proiectul din perspectiva celor mai probabile scenarii negative.

În majoritatea cazurilor, riscurile apar din câteva surse evidente:

condiții de teren diferite față de studiul geotehnic;

întârzieri în aprovizionare;

lipsă de forță de muncă calificată;

erori de proiectare sau necorelări între planuri;

accidente de muncă;

daune produse vecinătăților.

Realizează o analiză de risc structurată folosind o matrice probabilitate–impact și un registru de risc în care notezi riscurile, responsabilul, măsurile și statusul. Concentrează-te pe riscurile cu impact mare, chiar dacă probabilitatea este redusă.

2. Proiectează un plan de management al riscurilor

După identificare, treci la acțiune. Un plan de management al riscurilor stabilește clar:

Cine răspunde pentru fiecare categorie de risc. Ce măsuri preventive implementezi. Ce buget aloci pentru situații neprevăzute. Ce riscuri transferi prin asigurare.

Pentru rezultate stabile, includerea unui fond de „neprevăzute” în bugetul proiectului este o practică frecventă în piață. Nivelul acestuia se stabilește în funcție de complexitatea proiectului, durata și apetitul la risc al companiei (în multe proiecte comerciale se ajunge la 10–15% sau chiar mai mult pentru proiecte complexe sau cu durată mare).

Stabilește proceduri clare pentru situații precum:

întârzieri cauzate de furnizori;

accident grav pe șantier;

modificări de proiect solicitate de beneficiar;

blocaje generate de autorități (avize, controale, suspendări).

3. Asigură lucrările și transferă inteligent riscul

Prevenția reduce probabilitatea unui incident. Asigurarea îți protejează capitalul atunci când incidentul apare.

Pentru un manager care urmărește creșterea companiei, asigurarea nu este o formalitate contractuală, ci un instrument financiar. Prin polițe adecvate, îți protejezi marja de profit și capacitatea de a continua proiectele chiar și după un eveniment major.

Un exemplu relevant este asigurarea lucrarilor de construcții-montaj (tip CAR/EAR), care acoperă, în limitele prevăzute în poliță, daunele materiale produse lucrărilor, echipamentelor și materialelor pe durata execuției, inclusiv în faza de testare. Acoperirea efectivă depinde de condițiile poliței și poate exclude, de exemplu, anumite erori de proiectare sau vicii ascunse, de aceea analiza atentă a condițiilor de asigurare este esențială.

Pe lângă aceasta, ia în calcul:

asigurarea de răspundere civilă față de terți;

asigurarea utilajelor și echipamentelor folosite pe șantier;

garanții de bună execuție emise sub formă de polițe de garantare sau scrisori de garanție bancară;

asigurări de răspundere profesională pentru proiectanți și consultanți.

Alocă timp pentru a corela planul de management al riscurilor cu programul de asigurări: ce riscuri reduci prin măsuri interne, ce riscuri îți permiți să accepți și ce riscuri transferi către asigurător sau alți parteneri contractuali.

4. Stabilește clauze contractuale clare și responsabilități bine definite

Contractele ambigue generează costuri. Contractele clare protejează cash-flow-ul.

Verifică atent:

obiectul lucrării și standardele de calitate;

termenele de execuție și condițiile de prelungire;

penalitățile pentru întârzieri și modul de calcul al acestora;

mecanismul de ajustare a prețurilor (de exemplu pentru variația prețului materialelor sau modificările fiscale pe parte de taxe aferente contractelor de muncă);

procedura de aprobare a modificărilor (change/variation orders) și modul de valorificare a acestora;

alocarea riscurilor specifice (de exemplu condiții de teren neconforme cu studiul geotehnic).

Stabilește clar și regimul evenimentelor de forță majoră și al situațiilor de impreviziune (creșteri excepționale de costuri, schimbări legislative) și modul în care acestea se reflectă în preț și termene.

Tipul de contract (sumă globală, preț unitar, cost plus fee etc.) influențează direct modul de alocare a riscurilor între beneficiar și antreprenor. Implică un avocat specializat în construcții înainte de semnare. Costul consultanței este incomparabil mai mic decât cel al unui litigiu.

5. Asigură siguranța pe șantier prin instruire și echipamente adecvate

Accidentele de muncă afectează oamenii, dar și stabilitatea financiară a companiei. Amenzile, întreruperea lucrărilor și creșterea primelor de asigurare pot avea efecte pe termen lung.

Aplică riguros normele de securitate și sănătate în muncă (SSM) conform legislației din România, inclusiv evaluarea riscurilor SSM pentru fiecare punct de lucru și implementarea unui plan de prevenire și protecție.

Pentru utilizare uzuală, implementează următoarele măsuri:

echipament individual de protecție (cască, bocanci, hamuri pentru lucrări la înălțime etc.);

sisteme de protecție colectivă (schele conforme, balustrade, plase de protecție) în zonele cu risc de cădere de la înălțime;

instruiri periodice documentate pentru toți lucrătorii, inclusiv instruire la schimbarea tipului de lucrare;

desemnarea unui responsabil SSM și, după caz, a coordonatorilor SSM pentru șantiere cu mai mulți antreprenori;

controale interne regulate, cu măsuri și termene clare de remediere a neconformităților.

Căderile de la înălțime rămân printre cele mai frecvente cauze ale accidentelor grave. Dacă gestionezi un proiect cu lucrări la peste 2 metri înălțime, verifică zilnic sistemele de protecție colectivă și individuală, precum și modul real în care sunt utilizate.

O cultură a siguranței bine implementată îți susține reputația și îți permite să accesezi contracte mai mari, unde beneficiarii verifică atent istoricul incidentelor și modul de gestionare a riscurilor SSM.

6. Monitorizează constant progresul și documentează fiecare etapă

Monitorizarea activă îți oferă control. Fără date clare, deciziile devin reactive.

Stabilește:

rapoarte săptămânale de progres;

situații de lucrări corelate cu execuția reală;

documentație foto și video pentru etapele critice;

procese-verbale pentru fiecare modificare relevantă.

În cazul unui litigiu sau al unei daune, documentația completă accelerează evaluarea și soluționarea. De asemenea, băncile și investitorii apreciază transparența și controlul intern bine structurat.

Folosește aplicații de management de proiect sau soluții BIM pentru a identifica din timp conflictele între specialități și pentru a urmări impactul modificărilor asupra costurilor și termenelor. Aceste instrumente nu înlocuiesc verificările în teren, ci le completează și te ajută să corectezi mai ușor neconcordanțele în faza digitală decât pe șantier.

Ține cont de aceste sfaturi și previno riscurile! Cu un sistem coerent de identificare, evaluare, prevenire și transfer al riscurilor, proiectele de construcție devin mai previzibile. Protejezi capitalul, eviți blocajele de cash-flow și îți crești șansele să livrezi la timp, la calitatea promisă și cu profitul planificat.