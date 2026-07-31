Economia UE a crescut cu 0,5% în trimestrul doi din 2026

Produsul intern brut a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,5% în Uniunea Europeană, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, când zona euro a raportat o creștere zero, iar economia UE un avans de 0,1%, arată datele preliminare publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai semnificativ avans a fost raportat de Irlanda (3,9%), Lituania (1,7%) și Suedia (1,4%), în timp ce Belgia și Austria au raportat fiecare o creștere zero.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, economia a crescut cu 1% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană, în perioada aprilie-iunie 2026, după un avans anual de 0,5% în zona euro și de 0,8% în UE, în primele trei luni din 2026.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, 14 au raportat o creștere a economiei, în timp ce Irlanda a înregistrat un declin de 5,6%.

Datele pentru România nu sunt disponibile.