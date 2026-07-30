Guvernul a aprobat o plată la bugetul OCDE pentru participarea României la grupul consultativ privind anticorupția și integritatea

Guvernul a aprobat plata contribuției financiare voluntare a României la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în vederea participării în calitate de membru în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind anticorupția și integritatea (GACIF) 2026.

Potrivit unui comunicat al Executivului, hotărârea aprobă plata contribuției financiare a României, în limita echivalentului în lei al sumei de 20.000 de euro, la bugetul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), pentru anul 2026, în vederea participării, în calitate de membru, în Grupul consultativ informal aferent Forumului Global al OCDE privind Anticorupția și Integritatea (Global Anti-Corruption & Integrity Forum – GACIF).

Suma va fi suportată din bugetul aprobat al Ministerului Justiției pentru acest an.