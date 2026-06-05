Bodea (CRE): Proiectul național pentru România ar trebui să fie electrificarea

Provocarea actuală este de a găsi modalități de a crește utilizarea energiei electrice, iar pentru România proiectul național ar trebui să fie electrificarea, a declarat, la Eurelectric Power Summit, președintele Centrului Român al Energiei și CEO al Adrem, Corneliu Bodea.

Potrivit acestuia, România se află într-o poziție favorabilă, comparativ cu alte țări europene, având resurse de gaze naturale, un potențial hidroenergetic important, precum și condiții bune pentru energie eoliană și solară.

‘După o perioadă, cred eu, mult prea lungă de lipsă a investițiilor în capacități de producție, în ultimii ani asistăm la o adevărată revoluție investițională, în special în sectorul energiei regenerabile. Vorbim aici despre aproximativ 80 GW de proiecte care au obținut avize de racordare la rețea. Probabil că nu toate se vor concretiza, însă vedem deja proiecte aflate în dezvoltare, cu finanțare serioasă sau într-un stadiu avansat de implementare, însumând aproximativ 10 GW de noi capacități de producție. Majoritatea acestor proiecte sunt în domeniul energiei regenerabile, în special solar și eolian, dar și unele centrale pe gaze naturale, menite să asigure flexibilitatea sistemului. Așadar, ceea ce observăm acum este un potențial uriaș de creștere a producției de energie. Ne confruntăm însă și cu o situație similară celei din Italia, caracterizată prin prețuri foarte ridicate la energie. Aceste prețuri sunt în mare măsură consecința lipsei de investiții din ultimii 20-30 de ani, problemă care pare acum să fie abordată prin aceste investiții masive’, a spus Bodea.

Din punctul său de vedere, provocarea este pe partea consumatorilor, România având o rețea construită pentru a consuma, distribui și transporta 80 TWh anual, dar este utilizată mai puțin de jumătate.

‘Dacă ne uităm la câteva cifre: în perioada comunistă consumul de energie electrică era de aproximativ 80 TWh pe an. Nu spun că ar trebui să revenim la acel nivel, deoarece nu vreau să intru în discuția despre modul în care era consumată acea energie și cât de eficient era acest consum. În anii care au urmat, consumul a scăzut treptat la aproximativ 60 TWh pe an. După pandemie, observăm o reducere semnificativă suplimentară a consumului. Imaginați-vă următorul lucru: avem o rețea construită pentru a consuma, distribui și transporta 80 TWh anual, iar acum utilizăm puțin mai mult de jumătate din această capacitate. Cu toate acestea, trebuie să suportăm costurile întregii infrastructuri de rețea pentru un volum mult mai redus de consum. De aceea cred că provocarea actuală este să găsim modalități de a crește consumul de energie electrică. Iar pentru România, în mod evident, proiectul național ar trebui să fie electrificarea’, a explicat președintele CRE.

El a subliniat că, în etapa actuală, este așteptată mai întâi o scădere semnificativă a prețului energiei electrice, datorită investițiilor, și apoi trebuie accelerat procesul de electrificare.

‘Aceasta reprezintă adevăratul progres și va aduce beneficii atât rețelei electrice, cât și investitorilor, contribuind în același timp la creșterea eficienței întregului sistem’, a punctat Bodea.

Lideri din industria energetică, inovatori sau furnizori de servicii s-au reunit miercuri și joi, în capitala Finlandei, la Eurelectric Power Summit, care anul acesta s-a desfășurat sub tema ‘Bringing Power to Life’ (‘Dând energie vieții’).

Potrivit organizatorilor, evenimentul oferă instrumentele, conexiunile și perspectivele necesare pentru a rămâne cu un pas înaintea schimbărilor rapide care modelează sistemele energetice ale viitorului.

Ediția din 2026 a summitului s-a concentrat pe: importanța accelerării electrificării în toate sectoarele pentru atingerea obiectivelor climatice ale Europei; securitatea aprovizionării cu energie într-o lume în schimbare; asigurarea competitivității Europei pe scena globală prin soluții energetice inovatoare; mobilizarea investițiilor și a infrastructurii necesare pentru a transforma această viziune în realitate.