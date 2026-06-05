Bolojan: E important ca România să meargă înainte. Dacă se prelungește criza, voi asigura funcționarea guvernării

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este pregătit să părăsească Palatul Victoria într-un timp foarte scurt dacă va fi instalat un nou guvern, dar, pe de altă parte, a dat asigurări că în cazul în care criza politică se va prelungi, va asigura conducerea Guvernului în aceeași parametri ca și până acum.

‘Vom vedea cum vor evolua lucrurile în perioada următoare. Oricum, la modul real, România are nevoie în perioada viitoare, cât mai repede posibil, de un guvern. Eu, personal, mi-am strâns toate lucrurile, într-o jumătate de oră, mai am dosarele curente la care lucrez, le pot ridica, deci nu e o problemă pe tema asta. Problema este ca România să aibă un guvern, dar care nu complică lucrurile, ci care duce lucrurile bune mai departe’, a afirmat Ilie Bolojan, joi seară, la Euronews România.

În context, el a subliniat că nu ar încuraja o situație prelungită de interimat al guvernului.

‘Nu aș încuraja o astfel de măsură, pentru că atunci când ești în guvernare trebuie să livrezi maxim posibil în condițiile date. Ori, un guvern care este în situația celui pe care eu îl reprezint astăzi nu are această posibilitate datorită prevederilor legale și, sigur, trecerii moțiunii de cenzură. Deci, este mai important, decât o persoană sau alta, ca România să meargă înainte, dar, v-am spus, să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut, în care toată lumea era formal într-o cooperativă, la guvernare, dar era doar o guvernare pentru funcții și pentru stabilitate, care nu făcea reforme, care nu a rezolvat problemele din PNRR (…) și dacă tot asta continuăm, nota de plată va fi maximă în 2028, pentru că, pe bună dreptate, românii vor căuta alte soluții decât cele care s-au perindat până acum la guvernare’, a declarat Bolojan.

El a dat asigurări că va asigura guvernarea în condiții cât mai bune dacă se va prelungi criza politică și nu va fi instalat un nou guvern la Palatul Victoria, întrebat dacă și-a făcut planuri de vacanță pentru perioada următoare.

‘Cu siguranță, într-o astfel de situație, voi asigura, așa cum am făcut și până acum, funcționarea în condiții cât mai bune a acestui guvern, indiferent dacă ai planuri de vacanță sau nu’, a afirmat Bolojan.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcția de premier.

Eugen Tomac a declarat, la Palatul Cotroceni, că va propune Legislativului ‘o echipă de specialiști’, și nu de politicieni.