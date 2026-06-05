Bolojan: N-am ce să-mi reproșez în relațiile din coaliție. Am fost cât se poate de diplomat, corect, echidistant

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat, joi, că nu are nimic ce sa-și reproșeze în relațiile din coaliție și a fost ‘cât se poate de diplomat’, a ‘lucrat corect și echidistant’, arătând că PSD a fost cel care a atacat în permanență, nu a respectat înțelegeri și a mințit.

El a adăugat că nu a dat niciun fel de replică pentru ca ‘lucrurile să meargă înainte’, dar ‘mai mult de atât nu se poate’.

‘În ceea ce privește conflictele între partide și agenda politică, (…) cine de 10 luni de zile a generat seară de seară conflicte? Cine a atacat în permanență? Cine nu a respectat înțelegeri? Cine și-a mințit partenerii? Cine a mințit cetățenii? Discutăm foarte deschis asta: asta a făcut-o Partidul Social Democrat. Să nu uităm că n-am dat niciun fel de replică, mergând într-o logică că merită să suporți tot ce trebuie suportat ca lucrurile să meargă înainte și să scoatem România din situația dificilă în care se găsea. Și am reușit acest lucru până în momentul în care, sigur, așa cum ați văzut, pentru că deranjul politic a fost mare în momentul în care ai afectat grav interesele clientelei politice, încercând să limitezi risipa, am ajuns la moțiunea de cenzură’, a afirmat Bolojan, la Euronews România.

Ilie Bolojan a mai spus că, ‘pe bună dreptate’, are ‘conștiința curată’ că în toată această perioadă nu a declanșat conflicte.

‘În toate discuțiile din coaliție am fost cât se poate de diplomat, am găsit întotdeauna soluții, dacă s-au dorit a fi găsite, și faptul că celelalte partide – UDMR și USR și PNL, inclusiv minoritățile – n-au avut niciodată niciun reproș a face premierului legat de o abordare sau alta arată cât se poate de clar că am lucrat în mod corect, în mod echidistant, căutând să nu fiu premierul unui partid, să nu am o agendă de politică și să am agenda României. Asta am făcut în toată această perioadă’, a punctat Ilie Bolojan.

El a mai spus că, din punctul său de vedere, a făcut tot ce s-a putut în această perioadă pentru ca lucrurile să meargă înainte.

‘N-am la modul deschis ce să-mi reproșez. Asta nu înseamnă că sunt un om perfect, că unele lucruri nu puteau fi făcute mai bine, dar totul a fost făcut cu bună credință și cu normalitate. Aș da o comparație: sunteți asociat cu cineva într-o firmă privată și constatați că vă înșeală, că drenează resurse într-o parte sau alta, încercați să țineți firma pe o anumită linie de plutire, dar v-ați mai asocia cu el să mai faceți încă o firmă? Ar fi asta în interesul firmei respective, știind cum se comportă cineva? Sigur, am dat un exemplu colateral, dar în toată această perioadă consider că am lucrat (…) în condițiile în care unul din cei care sunt în coaliție nu respectă ceilalți parteneri, nu respectă înțelegerile, blochează lucrurile care trebuie făcute, minte … Ce e de făcut? Să ne facem că nu vedem ce vede toată lumea? Și asta am încercat luni de zile, dar mai mult de atât nu se poate’, a mai argumentat premierul interimar Bolojan.