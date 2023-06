Businessul, mic sau mare, presupune dedicare. Andrei Dumitrel, omul cu beneficiile, a început afacerile cu lipsuri

A cochetat cu antreprenoriatul de pe la vârsta majoratului. Desigur, în anii studenției a început fără niciun plan de afaceri, dar experimentele făcute în ultimii 15 ani i-au prins bine, iar practica i-a fost cea mai bună școală, mărturisește Andrei Dumitrel acum: „Am trecut prin multe domenii și am învățat din fiecare. Toate m-au format și m-au adus în acest punct. Prima experiență de antreprenoriat am avut-o în facultate. Cu o companie de networking, de făcut cablări și rețele structurate. Și îmi aduc aminte că am prins un contract foarte mare, în condițiile în care noi eram doar doi oameni. A trebui să improvizăm foarte repede lucruri, pentru că nu aveam niciun fel de business plan. Dar am reușit să livrăm ceea ce trebuia, și am și învățat de aici două lucruri: că ai nevoie de structură atunci când vrei să… `go big`, dar, totodată, și că trebuie să fii pregătit și să iei lucrurile din mers. Adică nu este totul numai despre un plan de afaceri, pentru că nu există unul perfect. Ei, și de atunci am mai trecut prin nenumărate domenii. Am avut inclusiv un restaurant împreună cu partenerul meu, Cristian Teodorescu.”

Un exit reușit

Povestea boemă a resturantului nu a durat însă mai mult de doi ani, deși era frumos, lume bună, petreceri în timpul serviciului, cum s-ar zice, dar oameni cu simțul afacerii, cei doi parteneri au simțit că Centrul Vechi era în plină expansiune și ar fi putut face bani frumoși în urma unui exit, ceea ce au și făcut. În cele din urmă, în 2015, cei doi au identificat o nișă prea puțin exploatată la noi în țară: cea a beneficiilor oferite angajaților. Așa că au gândit și dezvoltat MyBenefits, o platformă care oferă servicii complexe de loializare. Spre deosebire de alte astfel de platforme, paleta lor este foarte variată: de la clasicele tichete de masă sau de vacanță, până la produse cadou, abonamente pentru sport, asigurări de sănătate sau de pensii și, până la urmă, la orice și-ar putea dori un angajat pentru a fi mulțumit. „Cash-ul nu cumpără atașamentul sau loialitatea angajatului, dar zona de beneficii o face, pentru că intră cumva în zona asta personală. Ei, și pentru că noi am vrut să mergem și mai departe, am personalizat, practic, de două ori beneficiile. Pe de o parte companiile își personalizaează pachetul pe care vor să îl ofere, iar pe de altă parte, angajatul este, la rândul lui, liber să aleagă ce își dorește dintr-o listă care acoperă multe necesități. Angajatorii nu-și mai permit să fie scorțoși acum, trebuie să ofere flexibilitate, pentru că degeaba ai un pachet standard de beneficii, dacă tu ai în companie și persoane de 20 de ani, dar și de 60, de exemplu. Nevoile și dorințele clar nu sunt aceleași. Unii vor dori o pensie privată, în timp ce alții vor vrea ultimul model de telefon.”

Fiecare cu propriile nevoi

Pe lângă această flexibilitate, partea și mai bună este că de la an la an bugetul alocat pentru beneficiile angajaților crește, o dată pentru că statul a înmulțit pragurile de deductibilitate, dar și pentru că angajatorii încearcă să acopere cumva inflația. În România, valoarea unui pachet de beneficii se ridică în medie la 860 de lei pe an, dar sunt domenii, cum este de exemplu IT-ul, unde sumele alocate pentru un angajat ajung și la 1.500 de lei. Sume deloc mari, așa că nu pot fi considerate o povară financiară pentru companii, mai ales că multe dintre servicii sunt deductibile. „Pentru pensii private pilonul 3, pentru servicii și asigurări medicale, ca și pentru sport pragurile sunt de 400 de euro pe an. Dar, în cazul sportului, poți să adaugi în bugetul acesta deductibil inclusiv dependenți care sunt în întreținere. La tichetele de masă avem un prag de 30 de lei pe zi lucrată, iar la în zona de tichete de turism pragul merge până la 18.000 de lei pe an.”, explică Andrei Dumitrel.

În prezent, în România, valoarea beneficiilor ca și total cumulat este undeva la cinci miliarde de euro pe an. Potrivit unul studiu, recent lansat de Ernst & Young, 93% dintre companiile analizate oferă diverse beneficii și au ales să facă acest lucru nu doar pentru fidelizare, ci și pentru că își pot diminua baza de impozitare, folosind astfel banii economisiți pentru dezvoltare.

Beneficii dincolo de granițe

În plină expansiune este piața beneficiilor extrasalariale și la nivel global, unde un procent de 30% din totalul compensațiilor pe care le primește un angajat se duce în zona de beneficii, așa că aceste cifre le-au dat de gândit și celor doi antreprenori români, care intenționează acum să își extindă businessul și în afara țării. „Vrem să ieșim din România cu platforma și trebuie să vedem dacă e nevoie să facem din nou un marketplace în fiecare țară în care mergem sau pur și simplu putem să vindem o soluție tehnologică pentru companiile de acolo, prin care ele să gestioneze și să administreze beneficiile pe care deja și le-au negociat singure. Practic trebuie să vedem dacă sunt dispuse să liberalizeze modul în care dau acces angajaților la beneficiile pe care le au deja semnate”, explică Andrei Dumitrel.

Pentru acest pas însă, el și asociatul său trebuie să atragă și o rundă serioasă de finanțare, de ordinul milioanelor de euro, dar încă mai explorează variante și parteneriate. „Noi am investit inițial jumătate de milion de euro în acest business, dar scalarea lui atrage automat o finanțare serioasă. Uite, acest aspect este unul pe care îl regret, că tot vorbeam despre greșeli învățate de-a lungul anilor. Îmi pare rău că mi-a fost teamă să apelez la finanțare externă și am mers mereu pe varianta `prin noi înșine`. Am înțeles târziu că asumarea riscurilor de care mă temeam conturau, de fapt, tabloul unui antreprenor complex și asumat. Chiar dacă te sperie presiunea unei finanțări, trebuie să fii sigur pe tine și pe echipa ta, pentru că oamenii alături de care lucrezi îți și definesc compania. Componentele așa-zis negative sunt mult mai gestionabile acum și merită să ți le asumi.”

Pentru Andrei Dumitrel, succesul nu înseamnă doar „a billion dollar company”, ci orice business făcut ca la carte, fie că e vorba despre o mică florărie, despre o fermă sau despre o mare companie de hi tech. Succesul și motivele de bucurie sunt subiective, iar dacă, spre exemplu, pentru Bill Gates nu înseamnă nimic să aibă cea mai mare mică florărie dintr-un orășel, pentru un alt antreprenor asta poate însemna totul în viață: un business căruia i se dedică în totalitate și care îi aduce bucurii.