Buzoianu spune că programul Casa Verde Baterii nu se va baza pe principiul ‘primul venit, primul servit’

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, declară că programul Casa Verde Baterii, al cărui ghid de finanțare a fost supus dezbaterii publice, nu se va baza pe principiul ‘primul venit, primul servit’.

Programul va finanța cu 400 de milioane de lei baterii pentru stocarea energiei, a precizat ea, într-o conferință de presă susținută la sediul USR.

‘Pentru prima dată în România vom finanța, practic, doar bateriile pentru stocarea energiei. Deci schimbăm paradigma din ultimii ani de zile în care s-a investit enorm în fotovoltaice, dar fără niciun fel de sistem de stocare, ceea ce a dus inclusiv la o presiune foarte mare pe sistemul energetic național. Am schimbat inclusiv paradigma ‘primul venit, primul servit’. De aici și toate discuțiile, pentru că înainte era, pentru absolut toate programele lansate de AFM, un concurs de cine dă click mai rapid, cine are robotul care este conectat mai rapid la platformă și dă click mai rapid pe platforma respectivă’, a spus Buzoianu.

Ea a menționat că în vederea departajării solicitanților au fost introduse o serie de criterii. Astfel, Ministerul Mediului susține ca unul dintre aceste criterii să fie valoarea cofinanțării.

‘Din punctul nostru de vedere ar fi trebuit să aibă prioritate beneficiarii care doreau să cofinanțeze mai mult sistemul de stocare de baterii. AFM a venit cu propunerea de capacitate a sistemului și de putere a sistemulului instalat. Aceste două criterii sunt astăzi puse în discuție și am observat că există anumite observații venite în spațiul public. O parte dintre observație sunt pertinente, altă parte nu. Cert este că la finalul acestei dezbateri publice, ghidul va fi unul mai bun, unul îmbunătățit, pentru că asta este ceea ce ne dorim și ne dorim să îl lansăm cât mai rapid posibil. Eu sper că în luna octombrie deja să avem acest program lansat’, a precizat ea.

Diana Buzoianu a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că prin implementarea acestui program la nivel național se va asigura stocarea a minim 400 MWh.

‘Vedem în aceste săptămâni cât de importantă este stocarea energiei produse de sistemele instalate de prosumatori. Am spus de câteva luni deja că anul acesta AFM va finanța nu noi sisteme cu panouri fotovoltaice, ci sistemele de stocare cu baterii pentru prosumatori. (…) Suma maximă finanțată propusă pe sistem este de 15.000 de lei cu TVA, cu un plafon de 1250 lei kWh. Procentul maxim de finanțare susținut prin program e propus ca fiind de 75%. Vor putea aplica pentru finanțare persoanele fizice care au calitatea de prosumatori, indiferent că au devenit prosumatori prin fostele programe Casa Verde sau prin propriile resurse investite’, a scris Buzoianu.