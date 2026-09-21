Buzoianu: Programul de stocare a energiei în baterii, pe care îl lansăm anul acesta, va ajuta la scăderea prețului pe piață

Programul dedicat stocării de energie fotovoltaică în baterii, ce va fi lansat anul acesta, va ajuta la scăderea prețului pe piață, a declarat, luni, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, la conferința ‘Energia în priză’.

‘Ar fi cumva arogant să vă explic eu despre furnizare și despre piața voastră energetică, pentru că realitatea este că aici voi sunteți actorii care cunoașteți cel mai bine, voi sunteți actorii care, cu Ministerul Energiei, puteți să dezvoltați mult mai mult acest aspect. Pe zona de Ministerul Mediului, ce am reușit noi să facem a fost cumva să schimbăm un pic paradigma din proiectele de fonduri pentru mediu. Anul trecut când am lansat ideea că, de fapt, noi avem acest potențial uriaș cu prosumatorii, care nu aveau încă baterii de stocare și că o schimbăm pentru anul următor, că va fi un program nu de panouri fotovoltaice, ci că vom prinde din urmă și partea de stocare cu baterii, îmi amintesc reacția care a existat public: scrisori deschise lansate, că vom închide un program îndrăgit și iubit în toată România. Apoi a venit criza legată de secetă și de Cernavodă și brusc discuția despre stocare, despre faptul că am fi putut să ajutăm la scăderea prețului pe energie pentru simplul motiv că am avea stocare de energie și că nu mai importăm la vârf de preț, seara, ci reușim să folosim energia pe care noi deja o avem, doar că nu o stocăm, a devenit mult mai acceptată în piața publică’, a spus Buzoianu.

Potrivit sursei citate, prin lansarea, în 2026, unui program dedicat stocării de energie în baterii, ar fi ideal ca acesta să fie o politică publică pentru următorii 3-4 ani.

‘Astăzi, suntem în punctul în care, din perspectiva Ministerului Mediului, eu vreau să dau o direcție pentru următorii câțiva ani de zile. Proiectul pe care noi îl lansăm anul acesta, de stocare, de baterii, aș vrea să fie o politică publică pentru următorii cel puțin 3-4 ani de zile, să reușim să prindem din urmă panourile fotovoltaice care au fost puse în piață. Cred că asta va ajuta la scăderea prețului, pe termen relativ mediu să spunem (…) Cred că, de exemplu, ce vom lansa anul acesta va putea să fie instalat anul viitor. Dacă toată lumea își face treaba corect, cred că într-un an de zile am putea să avem bateriile la panourile fotovoltaice puse la sistemele fotovoltaice, anul viitor ar trebui să fie făcute, să fie deja instalate. Noi am mai făcut și o schimbare de la ‘primul venit, primul servit’ la un sistem de evaluare a dosarelor, ceea ce presupune că, de fapt, pe un buget de 400 de milioane de lei pe care îl avem, de exemplu, în momentul de față pentru acest program, vom avea mult mai multe baterii instalate, din simplu motiv că inclusiv co-finanțarea va fi unul dintre criteriile principale’, a explicat Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că, prin resursele limitate pe care le avea Ministerul Mediului, s-a reușit ‘să impulsionăm piața să fie cât mai multe baterii instalate cu aceiași bani’. ‘Asta, cred că ar trebui să fie, de fapt, viziunea și pe anii următori. Deci, din perspectiva Ministerului Mediului, pe zona aceasta de prețuri, cred că asta este un program care va putea să ajute’, a punctat Buzoianu.

Ziarul Bursa organizează, luni, cea de-a XIV-a ediție a conferinței ‘Energia în priză’.