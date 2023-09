Ce caută românii în Bulgaria: ieftin, mult și bun

Prețurile au crescut, anul acesta, pe litoralul bulgăresc, dar turiștii din România au continuat să-și facă vacanțele de vară în țara vecină. Ba chiar s-au înregistrat creșteri spectaculoase de vânzări, nicidecum o scădere sau măcar o stagnare. Agențiile de turism din România au clasificat stațiunile și hotelurile de pe litoralul Bulgariei în funcție de popularitate, principalul indicator fiind raportul calitate/preț. Stațiunea Nisipurile de Aur ocupă primul loc în clasament. Este aproape de granița cu România, are o plajă foarte bună, țărmul mării este protejat de golfuri și dealuri împădurite, astfel încât clima este foarte blândă și furtunile se produc foarte rar. La toate acestea se adaugă investițiile făcute în ultimii ani pentru modernizarea stațiunii, iar prețurile foarte accesibile, serviciile de calitate și ofertele speciale atrag turiștii în orice perioadă a sezonului estival și în extrasezon.

Stațiunea Nisipurile de Aur este foarte căutată de români, atât în sezonul estival, cât și de sărbătorile tradiționale pentru care hotelierii fac oferte speciale. Anul acesta, de Paști și de Rusalii au fost multe unități de cazare care nu mai aveau nicio cameră liberă. Toate stațiunile de pe litoralul bulgăresc au fost luate cu asalt de români, de sărbători, având circa 70-75% din totalul turiștilor veniți din țara noastră, dar la Nisipurile de Aur au fost hoteluri unde 95% dintre cei cazați erau români.

Unul dintre punctele forte ale acestei stațiuni este faptul că e foarte aproape de România, spre deosebire de Sunny Beach, care se află în sudul litoralului bulgăresc.

Creșterile vânzărilor în această stațiune sunt spectaculoase, după pandemie. „Anul trecut am înregistrat o creștere aproape de 100% față de 2021, iar anul acesta am avut o altă creștere de 53% față de 2022, atât a numărului de vacanțe rezervate pe litoralul Bulgariei, cât și a numărului de înnoptări. A fost cel mai bun an pentru turism din ultimele trei decenii. Am depășit cu mult vânzările din anul 2019, împreună cu cele 1.500 de agenții partenere din România care vând pachetele noastre turistice. Cifrele noastre sunt și cifrele lor”, explică Lucian Bădîrcea, CEO al agenției IRI Travel.

În general, aceleași creșteri s-au înregistrat în turism pentru toți cei care activează pe această piață. Topul popularității stațiunilor s-a schimbat în ultimii ani, spun reprezentanții agențiilor. „Cea mai căutată stațiune din Bulgaria și anul acesta a fost Nisipurile de Aur, pe primul loc în top, depășind Sunny Beach datorită investițiilor care s-au făcut continuu în ultimii ani. Oamenii revin în vacanțe aici. Pe următoarele locuri în clasament se află Sunny Beach, Albena, Obzor și am văzut o creștere a numărului de rezervări și în Kranevo”, mai spune Lucian Bădîrcea.

Rezervările timpurii, mai avantajoase

Prețurile au crescut cu 15-20% în 2023, față de 2022, însă majorarea tarifelor nu a fost resimțită de turiștii care și-au făcut rezervările încă din octombrie anul trecut, când reducerile pentru programele „early booking” au fost de 50%. La fel este și anul acesta, iar mulți români deja au început să cumpere vacanțe, din lunile septembrie-octombrie, când sunt cele mai avantajoase oferte.

„Am găsit ceva care mă interesează, la un hotel de 4 stele, all inclusive, pentru 7 nopți de cazare, cu 200 de euro, eu și soția mea, în luna iulie. Este cel mai mic preț, iar noi știm hotelul și are tot ce ne trebuie. Plătim acum avansul de 10% la agenție și avem timp să strângem până anul viitor, pentru că restul se plătește cu 10 zile înainte de a intra la cazare. În felul acesta nici nu simțim efortul financiar, pentru că punem în fiecare lună bani pentru vacanță și achităm în iunie diferența”, spune George, un român care merge de 15 ani cel puțin o dată pe vară pe litoralul bulgăresc.

Reduceri și pachete speciale

Hotelierii își adaptează ofertele în funcție de dorințele clienților, iar în extrasezon sunt prețuri foarte bune. De exemplu, o vacanță care în lunile iulie-august costă circa 1.000 de euro pentru un cuplu, poate fi cumpărată cu mai puțin de 300 de euro, în aceleași condiții, în septembrie, la un hotel de 3 stele, all inclusive.

În afară de aceste reduceri, mai sunt și alte tipuri de oferte speciale. „Oferim gratuitate familiilor cu 2 copii, astfel că o familie poate veni cu 60 de euro pe noapte. Reducerile sunt între 40% și 65% față de prețurile din vârful de sezon. Avem și varianta cu patru nopți plătite și una gratuită și alte formule. În plus, oferim foarte multe servicii gratuit. Avem foarte multe jocuri pentru copii, jocuri virtuale în `escape room`, o cameră de jocuri acoperită, dotată cu Play Station, care este plină mereu, indiferent cum este vremea. Avem o echipă nouă de animatori care țin copiii ocupați de dimineață până seara. Avem biciclete gratuite și pentru copii, și pentru adulți. De anul acesta am inclus o parte din zona de SPA gratuit, în pachetul de cazare, iar de anul viitor vom include mai multe. Cele mai solicitate sunt masajele, mai ales cele speciale, cu ciocolată”, spune Angelica Chirica, director de comunicare al hotelului Prestige Deluxe Aquapark Club, care se află pe primul loc în clasamentul agențiilor din punct de vedere al popularității. Hotelul a avut și cel mai mare număr de turiști români în acest an, fiind ocupat, în unele perioade din sezon, în proporție de 90-95% cu turiști din țara noastră.