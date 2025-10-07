Cîmpean (DNSC): Avem tendința de a uita că dispozitivele, instrumentele și platformele pe care le folosim aduc și riscuri

Utilizatorii de Internet au tendința de a uita că dispozitivele, instrumentele și platformele pe care le folosesc aduc riscuri cibernetice și este greșită ideea că, undeva acolo, furnizorul de tehnologie sau o autoritate cibernetică au responsabilitatea supremă de a-i proteja, a declarat, marți, la Conferința de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025), directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

‘În majoritatea cazurilor, ca utilizatori obișnuiți, dar și ca profesioniști, suntem puțin naivi în legătură cu nivelul de risc existent. Discut des cu mulți profesioniști, și pur și simplu nu recunosc că se confruntă cu riscuri digitale foarte, foarte serioase. Conștientizarea este cheia, la toate nivelurile – de la generația foarte tânără până la factorii de decizie, de la persoane tehnice la cele non-tehnice. Obișnuiesc să spun destul de des că vorbim despre un maraton, nu despre un sprint. (…) Avem tendința de a uita că dispozitivele, instrumentele, platformele pe care le folosim aduc riscuri, și, într-un mod foarte naiv, credem că undeva acolo, poate furnizorul meu de tehnologie, poate o autoritate cibernetică, poate poliția sau poate comunitatea de informații sau alți experți au responsabilitatea supremă de a mă proteja ca utilizator. Nu este adevărat. Este o responsabilitate împărtășită. Avem și noi partea noastră’, a explicat Cîmpean.

Expertul DNSC a adus în discuție și expertiza Ucrainei în ceea ce privește securitatea cibernetică.

‘Când ne gândim la Ucraina, în special din perspectiva securității cibernetice, și nu doar, primul cuvânt care îmi vine în minte este reziliența. Ucraina, poporul ucrainean și experții săi au demonstrat o rezistență absolut remarcabilă. Este foarte dificil să fii rezilient când nu-ți vezi inamicul, când operezi într-un spațiu digital, când nu poți trimite fizic experți într-o anumită locație, unde totul este fluid, iar tehnologiile pe care le adopți și le folosești din cauza situației, din cauza agresiunii Rusiei, sunt, să spunem, și ele vulnerabile (…) Modul în care îi privim pe colegii noștri din Ucraina este că au reușit, în vremuri absolut dificile, să livreze, să producă rezultate. Și nu doar atât, ci să creeze ghiduri operaționale, proceduri și să dezvolte o expertiză de o calitate și la o scară pe care, cel puțin în restul Europei, nu o avem. Nu cred că există o altă țară pe continentul european care, în acest moment, în special în spațiul cibernetic, să aibă genul de expertiză operațională practică pe care o are Ucraina. Acesta este, într-o oarecare măsură, și modul de gândire al Directoratului din România când interacționăm cu colegii noștri din Ucraina. Suntem o agenție civilă, așa că ne concentrăm mult, desigur, pe aspectele reglementare, pe conștientizare și pe dezvoltarea capacității, și trebuie să recunosc că suntem foarte mândri să împrumutăm multe idei bune din Ucraina, în special în ceea ce privește construirea rezilienței la nivelul utilizatorului obișnuit, al cetățeanului’, a susținut Dan Cîmpean.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), cu sprijinul Centrului Național de Coordonare al României (NCC-RO) și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI), organizează, în perioada 6 – 9 octombrie, ediția 2025 a Conferinței de Securitate Cibernetică de la București (BCC2025).