INS: Creştere moderată a volumului producţiei în construcţii (13%) şi stabilitate în industria prelucrătoare, comerţ şi servicii, în perioada iulie – septembrie 2026

Managerii din construcţii prognozează o tendinţă de creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +13%) pentru perioada iulie – septembrie 2026, în timp ce în sectoarele industriei prelucrătoare, comerţ cu amănuntul şi servicii se estimează o stabilitate a activităţii economice, informează, marţi, INS.

În acelaşi timp, este aşteptată o creştere a preţurilor în toate sectoarele economice, cu un vârf la preţurile lucrărilor de construcţii, care se reflectată printr-un sold conjunctural de +36%.

Rezultatele anchetei desfăşurate în luna iulie indică pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei în industria prelucrătoare, reflectată printr-un sold conjunctural de -2%. În ceea ce priveşte numărul de salariaţi, se estimeazӑ relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de -5%. În acelaşi timp, preţurile produselor industriale sunt aşteptate să crească, tendinţă indicată printr-un sold conjunctural de +20%.

În construcţii, se prognozează o tendinţă de creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +13%), dar şi o stabilitate relativă a numărului de salariaţi (sold conjunctural +2 %), potrivit estimărilor din luna iulie pentru următoarele trei luni. De asemenea, se aşteaptӑ ca preţurile lucrărilor de construcţii să înregistreze creştere, situaţie reflectată printr-un sold conjunctural de +36%, arată INS.

În acelaşi timp, managerii din sectorul comerţ cu amănuntul estimează pentru următoarele trei luni o relativă stabilitate a cifrei de afaceri, soldul conjunctural fiind +5%. Legat de forţa de muncă, angajatorii anticipează tendinţă de creştere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural +8%). Majorӑri de preţuri sunt estimate de 38% dintre respondenţi, iar scăderi de doar 6%, soldul conjunctural de +32% indicând creştere.

Pe zona de servicii, managerii estimează o stabilitate a cererii pentru următoarele trei luni, soldul conjunctural fiind de +1%, dar şi o stabilitate a numărului de salariaţi (sold conjunctural -3%). Cât priveşte reţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor, se anticipeazӑ cӑ acestea vor urma să crească, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +16%, potrivit datelor INS.