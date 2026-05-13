Darău: Europa are nevoie de reindustrializare orientată către industria de apărare; SAFE este doar un instrument

Europa are nevoie de o reindustrializare orientată către industria de apărare, iar instrumentul SAFE reprezintă o oportunitate importantă pentru consolidarea securității, a declarat, marți, ministrul interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Cred cu adevărat că, mai ales în această parte a Europei, dar și în întreaga Europă, avem nevoie de un fel de reindustrializare orientată către industria de apărare. Cred că este o mare șansă să avem acest instrument, SAFE. Dacă până de curând sectorul apărării a fost considerat doar o parte a economiei, acum este clar că este o direcție strategică și o componentă strategică a securității Europei în ansamblu. Dacă vorbim despre orizontul de timp al SAFE, de aproximativ 4-5 ani, un indicator al succesului în 2030 ar trebui să fie și integrarea industriilor de apărare în Europa’, a afirmat Irineu Darău, la Black Sea and Balkans Security Forum.

Potrivit acestuia, SAFE nu trebuie privit ca o soluție completă, ci ca un instrument care va fi completat de alte industrii și fonduri, iar efectele sale trebuie gândite pe termen lung, dincolo de anul 2030.

‘SAFE nu este totul. Este un instrument. Vor fi încurajate mult mai multe industrii și fonduri, iar perspectiva nu se oprește după 2030. Sper ca, în 2031, să avem mult mai multă industrie de apărare în România și Polonia, în Europa, foarte integrată între țări și în lanțurile globale de aprovizionare și, mai ales, să avem o bază pentru dezvoltarea viitoare în următorul deceniu. Din perspectiva Ministerului Economiei, cooperarea reală, profundă și pe termen lung cu investitorii privați a fost unul dintre obiectivele noastre’, a subliniat Irineu Darău..