Ucrainenii avertizează: România ar putea să aibă o producţie de seminţe de floarea soarelui de doar 1,5 tone la hectar, din cauza vremii

Estimările privind producţia de seminţe de floarea soarelui a României, cel mai mare producător din UE, sunt ceva mai moderate, în acest an, din cauza incertitudinilor privind condiţiile meteorologice, fiind aşteptată o producţie de 1,5 tone la hectar, faţă de aproximativ 2 tone la hectar, anul trecut, potrivit unui raport realizat de experţi agricoli din Ucraina. Chiar şi aşa, o mare parte din aceasta este aşteptată să plece la export. Zona cea mai vulnerabilă este vestul ţării, din cauza deficitului de apă din sol, arată o analiză realizată de UkrAgroConsult.

„Condiţiile actuale ale solului rămân relativ favorabile în timpul dezvoltării timpurii a culturilor, dar deficitele de umiditate mai mari continuă să ridice îngrijorări cu privire la randamentul ulterior. Atenţia pieţei rămâne concentrată asupra vestului României, unde deficitul de precipitaţii continuă”, se arată în raportul realizat de experţii ucraineni.

UkrAgroConsult estimează pentru România o producţie de seminţe de floarea-soarelui de aproximativ 1,5 tone la hectar, chiar dacă există şi prognoze ceva mai optimiste în piaţă, pe fondul incertitudinilor ridicate determinate de condiţiile meteorologice.

Pe de altă parte, prognoza UE din luna aprilie prevedea un plus de 18% de până la 2,1 milioane de tone pentru România, la o suprafaţă cultivată de 1,2 milioane hectare.

„Procesatorii români continuă să manifeste un interes puternic pentru asigurarea aprovizionării cu materii prime. Preţurile pentru seminţele de floarea-soarelui, atât pentru cele din recolta veche, cât şi pentru recolta nouă, rămân ridicate, deoarece procesatorii încearcă să reducă riscurile de achiziţii”, se arată în raport.

Ucrainenii atrag atenţia că performanţa la export rămâne mai puternică decât se aştepta, în ciuda estimărilor moderate de producţie din cauza condiţiilor meteo, în timp ce fluxurile de import din ţările vecine continuă să susţină cererea internă pe zona de procesare.

Suprafeţele cultivate cu floarea soarelui în România, în acest an, sunt estimate la aproximativ 1,2 milioane de hectare, ceea ce înseamnă o producţie care s-ar putea ridica undeva la două milioane de tone, în mod normal.

Exportăm seminţe, importăm ulei brut

Potrivit ultimelor date disponibile, ţara noastră a exportat în perioada 1 iunie 2025 – 1 martie 2026, peste 592 000 de tone de seminţe de floarea soarelui, principala piaţă de desfacere fiind Turcia, cu mai mult de jumătate din volumele livrate la extern. Per total, la nivelul unui an comercial, România livrează undeva la un milion de tone de seminţe de floarea soarelui, fiind atins chiar şi un nivel de 1,5 milioane de tone, în trecut.

România apelează, în acelaşi timp, la importuri, acestea provenind în principal din Republica Moldova şi Ucraina, iar, mai nou, din Argentina, odată cu intrarea în vigoare a acordului UE-Mercosur.

Cezar Gheorghe, analist expert şi consultant pentru comerţul cu cereale, atrage atenţia că prin aceste exporturi România nu face altceva decât să „arunce valoarea adăugată în afara ţării”.

„Am exportat 670.000 tone de seminţe de floarea soarelui în Turcia. Ei au procesat şi vând ulei rafinat. Preţ materie primă origine România circa 630-650$ în vârf CPT CT sau 675$ CIF MERSIN TR. PREŢ ULEI BRUT CIF MERSIN 1.400$. 1400-675 = 725$/ tona. Din aceşti bani se scad costurile directe şi indirecte ale unităţii de procesare. Se calculează pro rata coeficientul de extracţie sau randamentul, 0.44% ulei dintr-o tonă de seminţe, se adaugă veniturile din vânzarea şrotului, a glicerinei, a zaţurilor, a cojilor (ca valoare energetică). Iar apoi urmează preţul uleiului rafinat şi ambalat la sticlă, care are altă valoare faţă de cea a uleiului brut. Să spunem circa 1.800$/ tona. Iar apoi avem un raport adevărat despre ceea ce înseamnă valoare adăugată prin procesare. Ca să nu mai vorbim despre industria conexă, logistică, depozitare şi angajaţii în aceste procese, ce plătesc taxe la stat”, arată Cezar Gheorghe într-o postare pe Facebook.

Cât despre procesatorii români, „au rămas uitându-se după seminţele plecate şi neprocesate. Au importat ulei brut din Ucraina şi seminţe din Argentina. Înţeleg comerţul, înţeleg acordul de free trade cu Turcia, dar nu înţeleg nepăsarea statului român, mai ales că e găurit ca un şvaiţer la buget”, spune expertul.

În 2025, România s-a situat pe primul loc în UE atât la suprafaţa cultivată (1,2 milioane hectare) cu floarea soarelui, cât şi la recolta realizată (producţie de 2 milioane de tone, cu un plus de 36,5% faţă de 2024), potrivit Institutului Naţional de Statistică (INS)