Ministrul interimar al Muncii, prezent la Bruxelles pentru renegocierea finală a PNRR

Ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Dragoș Pîslaru, se află, marți, la Bruxelles pentru a discuta cu Comisia Europeană chestiuni privind renegocierea finală a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit unei postări pe contul său de Facebook, făcută duminică seara, legea salarizării trebuie adoptată și pusă în aplicare până la 31 august, în contextul obligațiilor asumate prin PNRR și al necesității reducerii deficitului bugetar.

Pe 27 mai, ministrul interimar al Muncii preciza că va discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării până în 2031 a creșterilor salariale pentru demnitari, în cadrul renegocierii PNRR.

‘Am primit mandatul de a discuta cu Comisia Europeană posibilitatea înghețării sau eșalonării creșterii salariilor demnitarilor până în anul 2031. În urma discuției cu prim-ministrul Ilie Bolojan, săptămâna viitoare voi merge la Bruxelles, unde voi susține această poziție în cadrul procesului de renegociere finală a PNRR. Știu că este un subiect sensibil. Știu și că poziția exprimată până acum, inclusiv în scris, de Comisia Europeană a fost aceea că viitoarea lege a salarizării trebuie aplicată unitar în întreg sectorul public. Cu toate acestea, consider că este datoria mea să folosesc toate argumentele disponibile pentru a încerca să obțin o evaluare diferită’, a scris la acea dată, pe Facebook, Dragoș Pîslaru.

Acesta a precizat că reforma salarizării unitare este necesară și ‘ea trebuie să aducă ordine, predictibilitate și echitate într-un sistem care a acumulat prea multe excepții, sporuri și dezechilibre’.

‘Discuția nu este dacă legea trebuie să fie unitară sau nu, inclusiv cu o grilă aliniată pentru demnitari. România este prea săracă să nu remunereze adecvat și unitar pe cei care au responsabilitatea să o conducă. Nu discutăm de meritul individual, ci de posibilitatea de a atrage persoane profesioniste și competente în pozițiile de demnitate publică. Dar România se află într-un context fiscal și social dificil. Avem nevoie de echilibru, de responsabilitate și de un efort corect distribuit’, a subliniat Pîslaru.

În opinia sa, demnitarii nu pot să fie beneficiarii celor mai mari creșteri salariale nete, chiar dacă ar exista o reașezare obiectivă de grile, în timp ce pentru alte categorii de angajați creșterile sunt limitate sau inexistente din cauza spațiului bugetar disponibil.

Dragoș Pîslaru a transmis că nu poate garanta rezultatul discuțiilor cu CE, însă va susține această poziție în mod ‘ferm și argumentat’.