Darău: Industria turismului și HoReCa nu trebuie să suporte sută la sută efectele scăderii consumului

Industria turismului din România și cea a HoReCa nu trebuie să suporte sută la sută efectele scăderii consumului și sper ca anul viitor să acordăm din nou prima de incoming, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o conferință de bilanț la șase luni de mandat.

‘Trebuie să avem o discuție serioasă despre scăderea consumului și felul în care a afectat turismul. Într-un mod proporțional trebuie să ușurăm un pic viața celor din HoReCa. Sunt nenumărate instrumente pentru aceasta și trebuie să investim în marketing. Sper ca anul viitor să dăm din nou acea primă de incoming, să recompensăm aducerea în România a fiecărui turist străin. (…) Nu sunt nici etatist, nici intervenționist, dar nu putem să-i lăsăm pe cei din HoReCa să suporte sută la sută din efectele scăderii consumului’, a spus ministrul.

El a precizat că va face, în scurt timp, mai multe propuneri Guvernului pentru susținerea turismului românesc și a industriei ospitalității.

‘Știu că e nevoie și mi se transmite asta. E nevoie și de flexibilitate în gestionarea forței de muncă. Sectorul a avut o perioadă grea pe parcursul pandemiei. Bineînțeles că i-a afectat mărirea TVA-ului, i-a afectat cumva reducerea plajei pentru tichetele de vacanță. (…) Am dat deja în analiză și voi face mai multe propuneri, din care nu știu dacă măcar o soluție să fie aleasă de Guvern’, a menționat Darău.

Acesta a adăugat că, la venirea în minister, acum șase luni, a găsit un Consiliu Consultativ al Turismului ‘semi-funcțional’, căruia i-a intensificat activitatea.

‘Anul acesta am dublat bugetul de promovare turistică față de anul precedent, am îmbunătățit cât se putea din scurt participarea la târgurile de profil și căutăm moduri mai inovative, mai actuale de a ne promova turistic, astfel încât să atragem turiști străini. Am recunoscut oficial Via Transilvaniei ca primul traseu pedestru de interes național din România, un reper cu potențial de a deveni un simbol al turismului românesc pe plan internațional. Am deblocat 98 de de conturi restante din 2025 pentru operatorii de turism și am modernizat standardele de clasificare a structurilor turistice, introducând pentru prima dată cerințe de accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități și acces digital la informații prin cod QR, alături de înlăturarea multor prevederi care nu mai aveau nicio legătură cu realitatea. Ultima actualizare fusese făcută în 2013. Am lansat apelul PNRR de zece milioane de euro dedicat organizațiilor de management al destinației (OMD), esențiale pentru ca destinațiile locale să fie promovate profesionist. Cinci plaje românești au primit în acest an certificarea internațională Blue Flag’, a mai spus șeful de la Economie, în cadrul bilanțului.

Irineu Darău a subliniat că ministerul va defini legislația și guvernanța pentru organizația de management al destinației la nivel național.

‘De asemenea, vom îmbunătăți legislația românească pentru a implementa regulamentele europene și pentru a asigura echitatea în piață. Vom digitaliza urgent fișa de cazare și vom simplifica procesul pentru înregistrarea în vederea clasificării, pentru că, din punctul meu de vedere, trebuie creat rapid un ecosistem simplu, digital, prin care și platformele de rezervări să poată implementa rapid obligațiile europene și partea de turism, inclusiv short rental, să fie scoasă 100% la alb (…)’, a susținut ministrul.