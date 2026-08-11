Hidroelectrica vrea să cumpere asigurări de sănătate pentru aproape 4.000 angajaţi. Buget de aproape 5 milioane de euro

Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, şi-a bugetat suma de 4,8 milioane de euro pentru achiziţionarea de servicii de asigurări voluntare de sănătate, contractul urmând să fie semnat pentru trei ani.

Viitoarea poliţă va acoperi un număr maxim de salariaţi de 4.000, potrivit datelor Profit.ro. Ofertele vor fi deschise în a doua parte a lunii.

În prezent, serviciile de asigurări voluntare de sănătate sunt furnizate de Asito Kapital, în urma unui contract semnat în urmă cu aproape doi ani.

Piaţa asigurărilor de sănătate a atins la finalul anului 2025 un volum al primelor subscrise de aproape 1,3 miliarde de lei, însemnând un avans de 11% faţă de anul 2024, potrivit datelor Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF).

Hidroelectrica este cel mai mare producător local de energie electrică. Compania şi-a bugetat pentru acest an venituri de aproape 12 miliarde de lei (+18% faţă de 2025) şi un profit net de 3,6 miliarde de lei (+8% faţă de 2025).

Pentru 2026, Hidroelectrica şi-a propus investiţii totale de aproape 1,54 miliarde lei, cu 76% mai mari decât cele realizate în 2025.

Hidroelectrica gestionează 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum şi parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalaţi.