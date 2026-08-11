Rusia: Banca Centrală sfătuiește creditorii să sprijine afacerile afectate de atacurile ucrainene asupra centrelor logistice și depozitelor

Banca Centrală a Rusiei a sfătuit creditorii să sprijine afacerile afectate de atacurile dronelor ucrainene asupra centrelor logistice și depozitelor, conform unei scrisori a instituției, dată publicității luni, transmite Reuters.

Cel puțin 20 depozite aparținând gigantului rus de comerț electronic Wildberries au fost din 18 iulie ținta atacurilor dronelor ucrainene

”Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) care au fost afectate ca rezultat al atacurilor terorist asupra centrelor logistice, depozitelor, facilităților de producție, birouri și alte spații vor putea solicita restructurarea împrumuturilor lor”, a indicat Banca Centrală a Rusiei.

Cei mai mari creditori din Rusia – Sberbank și VTB – precum și Wildberries Bank, deținută de retailer, și-au anunțat disponibilitatea de a susține afacerile.

Potrivit lui Sergei Melamed, director în cadrul Sberbank, deja banca a primit de la antreprenori aproximativ 2.000 solicitări pentru restructurarea împrumuturilor.