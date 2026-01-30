DNSC: Pagini false ce imită identitatea vizuală a unor instituții media promovează platforme fictive de investiții

Un nou val de tentative de fraudă, prin care pagini false ce imită identitatea unor entități media cu notorietate din România și alte branduri de presă promovează platforme fictive de investiții, circulă în prezent în mediul online, atenționează Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC).

‘În prezent, circulă online un nou val de tentative de fraudă: pagini false care imită identitatea unor entități media cu notorietate, inclusiv Digi24 și alte branduri de presă, și promovează platforme fictive de investiții. Acestea sunt amplificate prin reclame online, care pot apărea în spațiile publicitare ale site-urilor cunoscute de știri, pentru a ajunge la un public cât mai larg. Tocmai o astfel de asociere le face mai credibile și, implicit, mai periculoase. Campania vizează în special vârstnicii sau persoanele interesate de suplimentarea veniturilor, categorii considerate de atacatori mai vulnerabile la promisiuni de câștig rapid și sigur’, precizează instituția, într-o postare publicată joi pe pagina sa oficială de Facebook.

Experții în securitate cibernetică recomandă utilizatorilor să consulte întotdeauna adresa exactă a paginii web (URL) pe care intenționează să acceseze.

De asemenea, se recomandă atenție sporită la reclamele online care promit câștiguri imediate, chiar dacă apar pe platforme de știri și folosesc, în mod abuziv, imaginea unor personalități publice (politicieni, antreprenori, vedete TV etc.) pentru a căpăta legitimitate.

În plus, orice informație existentă în mediul online trebuie verificată din surse multiple și, totodată, nu trebuie introduse date personale sau financiare, instalate aplicații sau alte tipuri de programe pe dispozitive sau transferați bani la solicitarea unor necunoscuți.

Orice incident poate fi raportat direct din Platforma Națională pentru Raportarea Incidentelor de Securitate Cibernetică (PNRISC) sau există varianta de a apela numărul 1911.