DNSC semnalează o serie de tentative de fraudă în numele OSIM

O serie de e-mailuri frauduloase transmise în numele Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), prin care destinatarii sunt informați că trebuie să achite urgent o ‘taxă de înregistrare/menținere a mărcii’, sub amenințarea pierderii drepturilor asupra mărcilor deținute, au fost semnalate Directoratului Național pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

Conform unei postări publicate, miercuri, de către DNSC pe pagina sa de socializare, mesajele folosesc limbaj alarmist (‘termen limită’, ‘drepturi pierdute’) și sunt invocate documente sau referințe false pentru a părea legitime.

De asemenea, este solicitată plata într-un cont IBAN aparținând unor bănci din Polonia, fără legătură cu procedurile oficiale ale OSIM, în timp ce datele de contact și expeditorul nu corespund canalelor oficiale.

Reprezentanții OSIM menționează faptul că instituția nu solicită plata taxelor prin emailuri nesolicitate și nu indică conturi bancare externe pentru astfel de plăți.

Pe fondul desfășurării acestui tip de fraudă, experții în securitate cibernetică recomandă: neefectuarea de plăți pe baza unor emailuri alarmiste, verificarea informațiilor exclusiv pe site-ul oficial OSIM sau prin canalele instituționale, neaccesarea de linkuri sau nedeschiderea de atașamente din mesaje suspecte, verificarea cu atenție a expeditorului (domeniu, adrese de contact, formulări).

O altă recomandare este de a fi păstrate dovezile (e-mail, antete, IBAN) pentru eventuale investigații.

În cazul unor probleme, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze tentativa de fraudă la numărul de telefon 1911 sau să completeze formularul pnrisc.dnsc.ro.